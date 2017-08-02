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    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodrum'a geldi

    Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)
    02 Ağustos 2017 - 16:36Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 16:58

    MEKSİKA’nın Azteca ve Televisia televizyonları ile Salinas ve Elecktra Group’un Yönetim Kurulu Başkanı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum’da mavi yolculuğa çıktı.

    Meksika’nın en zengini ve Televisia ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group’un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, 2001’de evlendiği eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Cristbal Patricio ile birlikte bugün Bodrum’a tatile geldi.

    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodruma geldi

    15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen, ardından VIP araçla Bodrum’un Göltürkbükü’nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı ve içerisinde sinema salonu, iki yüzme havuzu, sauna, su sporları merkezi ve dev kütüphanesi bulunan ’Azteca’ adlı yatına geçen Pliego ve yakınlarının neşeli oldukları görüldü.

    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodruma geldi

    9 milyar dolarlık servete sahip Pliego, kentin cennet koylarını ise ’Azteca’nın servis botu olan ’Maya’ adlı 13 metrelik motoryata binerek gezdi. Pliego ve yakınları, 1 saat sonra ’Azteca’ya geri döndü. Pliego ve ailesinin önce Bodrum koylarında ve Gökova’da ardından Hisarönü ve Rodos adasında tatillerini sürdürecekleri öğrenildi.

    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodruma geldi
    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodruma geldi
    80 milyon Dolarlık yatıyla Bodruma geldi

     

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    Etiketler: Meksika , Bodrum , Ricardo Salinas Pliego
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