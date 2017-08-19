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    Meksikalı milyarder, Bodrum'da 3 bin 500 liralık hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    19 Ağustos 2017 - 15:08Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 15:39

    BODRUM’dan Ege’ye açılan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, yeniden kente dümen kırdı. Geceyi Bodrum’da geçiren ve yemek yiyen aile, 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi.

    Meksika’nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV kanalı olan, Electra ve Salinas Group’un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Cristbal Patricio’yla birlikte 2 Ağustos’ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı’na geldi.

    Meksikalı milyarder, Bodrumda 3 bin 500 liralık hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdiArdından VIP araçla, Bodrum’un Göltürkbükü’nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege’ye açıldı. Yunanistan’ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum’a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi.

    Meksikalı milyarder, Bodrumda 3 bin 500 liralık hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi.

    Meksikalı milyarder, Bodrumda 3 bin 500 liralık hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdiPliego, akşam ise 13 metrelik 'Maya' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak koyundaki bir balık restoranına yemeğe gitti. Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; lağos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi. Pliego 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum’dan ayrılarak Çeşme Alaçatı’ya gitti.

    Meksikalı milyarder, Bodrumda 3 bin 500 liralık hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi

    Etiketler: Muğla , Bodrum , Ricardo Salinas Pliego
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