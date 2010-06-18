Meksika'dan İrlanda'ya sevgilerle

Fransız futbolcuların yüzüne bakınca futboldan soğuyorum...

Nerede Thuram, Zidane, Petit, Dugarry nerede Evra, Malouda, Toulalan, Anelka...

İstek, hırs ve konsantrasyon gibi kelimelerin yanından bile geçmeyen ruh hali içinde duruşlar...

Aslına bakarsak şaşırmadım...

Domenech'in Fransa'sından ne bekliyoruz ki zaten?

Fransa'yı sevenler hem kızmasın hem de kusura bakmasın, İrlanda'nın hakettiği Güney Afrika biletinin bedeli bir şekilde futbolun adaletiyle ödenmeliydi...

Meksika'ın her golü İrlanda sevenlere gitsin...

Belki gol atamadan gruptan elenmek Fransa'nın alacağı en büyük ders olacak...

Turnuva öncesi Meksika'ya dönersek Arjantin'den sonra sürpriz konumuna yerleştirdiğim gizli favorimdi...

Umarım Vela'nın sakatlığı ciddi değildir...

Meksika'nın oynadığı tempolu futbol, Şili'den sonra beni ikinci kez sevindirdi...

Franco, Vela, Dos Santos, Osorio, Torado ve bambaşka biri Salcido...

Bir oyuncu bu kadar mı takımına katkı sağlar...

Savunma ve hücum organizasyonunu inanılmaz seviyede dengede tutabiliyor...

İleri geri bindirmeleriyle Arsenal'in bankosu Sanga'nın kabusu olurken, Govou'ya da adım attırmadı...

Ayrıca eski G.Saraylı Dos Santos, Franco ve oyuna sonradan dahil olan Blanco usta Meksika'nın seyir keyfini oldukça yukarılara çıkartıyor...

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Tanrı Maradona’yı seviyor

Keyif alacağımı düşündüğüm ve Arjantin için ekrana kilitlendiğim bir maçtan beş golle rağmen keyif alamadığımı itiraf ediyorum…

Atılan beş golü diğer Arjantin'li Bielsa'nın Şili'sinin attığı tek gole ve futboluna kesinlikle değişmem...

Maradona gerçekten gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu, burada bunu tartışmanın pek anlamı yok…

Zira aksini iddia edersem “deli” diyebilirsiniz…

Böylesine çılgın bir fikir ortaya atmıyorum. Fakat antrenörlük kariyerinin sıkıntılı geçeceği konusunda şüphelerim var...

Arjantin gruptan çıktı...

Fakat ya sonraki turlar?

Kocaman soru işareti...

Yüreğim ve gördüklerim zıt yönleri işaret ediyor...

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Higuian'in hattrick yapması kimseyi aldatmasın, ilerleyen maçlarda daha istekli ve takıma daha pozitif katkıda bulunması gerekiyor...

Topun olmadığı bölümlerde hiç yok...

En azından Di Maria kadar oyunun içine dahil olması gerekiyor...

Bence genel olarak savunma ve hücumda Arjantin'in en iyisi oydu...

İnter'e üç kupa birden kazandıran yılın forveti Milito'nu yedek orturtulması oldukça lüks...

Tevez'in City kariyeri her ne kadar parlak gibi görünsede, Milito - Higuain ikilisinin veriminin daha üst düzey olacağını düşünüyorum...

Arjantin'in hücum hattında topla pek oynamayan, asist yapmayı seven ve tek vuruş ustası bir isme kesinlikle ihtiyaç var!

Bu isimde dolayısıyla Milito oluyor...

Galibiyeti getiren Messi ve Higuain oldukça verimsiz olmaları ve buna rağmen Arjantin’in farka gitmesi, Maradona'nın katkısından kaynaklanmıyor...

Tamamen bireysel…

Messi'yi Güney Kore Milli Takımına koyalım skorun tam tersi 4-1 olma ihtimali oldukça yükseliyor...

Demek oluyor ki, Arjantin takım olarak Messi'ye göbekten bağlı...

Messi kuşkusuz sıradışı bir futbolcu, ancak bu Arjantin'i etkilememeli...

Maradona'nın Arjantin'e takım oyununu benimsetmesi ve Messi'yi de sistemin içine dahil etmesi gerekirdi...

Ayrıca ne Nijerya'nın ne de G.Kore'nin savunmasının, Arjantin'in bireysel hücum hattına ölçü olmayacağınıda unutmamak gerekiyor...

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Genel olarak Amerika kıtası takımlarının oynadığı futbol ile Avrupa takımlarının (Almanya dışında) oynadığı futbol arasında dağlar kadar fark olduğunu bir haftadır izliyoruz...

İspanya'nın pas pas pas üçlemesine Pascal Nouma'nın "bas bas bas paraları leylaya" bütünlemesi gerekli açıklamayı kısaca özetliyor...

Süratli ve çabuk futbol her zaman keyif verir...

İnce ve akıl dolu paslar olmadı. Ancak kenarlara ve geriye atılan yüzlerce gereksiz pas futbolun nefes alış verişini zorlaştırdığı gibi ekran başındakilere sıkıntı veriyor...

Şimdilik görünen Avrupa'nın Güney Amerikalılardan futbol dersi alması gerektiği...