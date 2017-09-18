Meksika'da katliam gibi olay: 9 ölü

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez Heredia, kamuflaj giymiş silahlı kişilerin devriye gezen askerleri pusuya düşürmesiyle başlayan çatışmada 1'i asker 9 kişinin öldüğünü belirtti.
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Heredia, askerlerin Familia Michoacana uyuşturucu çetesinin faaliyet gösterdiği Pachivia bölgesi yakınlarında saldırıya uğradığını bildirdi.
Heredia, orduya ait üniforma ve araçların benzerlerini kullanan saldırganların bulunması için operasyon düzenlendiğini kaydetti.
Otra matanza, ahora en Guerrero: al menos 9 muertos en combate entre civiles y militares https://t.co/9D8wCGEjVn pic.twitter.com/oLQ01IV5L0— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 18 Eylül 2017