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    Meksika'da katliam gibi olay: 9 ölü

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 14:47 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:54

    Meksika'da güvenlik güçleriyle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada biri asker 9 kişi hayatını kaybetti.

    Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez Heredia, kamuflaj giymiş silahlı kişilerin devriye gezen askerleri pusuya düşürmesiyle başlayan çatışmada 1'i asker 9 kişinin öldüğünü belirtti.

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    Heredia, askerlerin Familia Michoacana uyuşturucu çetesinin faaliyet gösterdiği Pachivia bölgesi yakınlarında saldırıya uğradığını bildirdi.

    Meksikada katliam gibi olay: 9 ölü

    Heredia, orduya ait üniforma ve araçların benzerlerini kullanan saldırganların bulunması için operasyon düzenlendiğini kaydetti.

     

    Etiketler: Meksika , Cinayet , katliam
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