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    Meksika'da kanlı mahkum kavgası: 9 ölü

    AA
    11 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:40

    Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki bir hapishanede çıkan kavgada 9 mahkum öldü, 11 kişi yaralandı.

    Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD sınırına yakın Reynosa kentindeki hapishanede aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada delici aletlerin, sopaların ve taşların kullanıldığı belirtildi.

    Kavganın görüş saatinde meydana geldiğini ifade eden yetkililer, gardiyanların durumu kontrol altına almak için ateş açtığını söyledi.
    Yetkililer, olay sonucu 9 mahkumun hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

    Reynosa kentinin de yer aldığı Tamaulipas eyaleti, Zeta ve Gulf uyuşturucu kartellerinin merkezlerinden biri kabul ediliyor. Uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabet, sık sık kanlı saldırılara neden oluyor.

    (Fotoğraf temsilidir)

    Etiketler: Meksika , katliam , mahkum
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