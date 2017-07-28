MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi' açıklaması

    'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi' açıklaması

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:32Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:32

    Yemen'de İran destekli Şii milislere karşı askeri operasyon yürüten Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon, Yemen topraklarından Mekke'ye balistik füze atıldığını ancak bunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

    Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekkeye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.

    Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, kontrol mekanizması kurulması için çağrı yapıldı.

     

    Etiketler: mekke , suudi arabistan , husiler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri