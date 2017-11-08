Meizu Türkiye pazarına giriyor!

Meizu, Türkiye ile ilgili planlarını da tamamlayarak sektörün deneyimli isimlerinden Murat Sungur Özkan’ı ülke müdürü olarak atadı. Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan ilk stratejik hamlesini sektörde yıllardır başarıyla taşıdığı markalarla lider konumda olan Genpa ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile yaptı.

Meizu’nun pazara girişi ve Genpa ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi Çin’de çok kez bulundum ve her zaman Çin’de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati dikkatimi çekmişti. Şimdi Meizu’nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek.Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye’de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa’nın güvencesiyle, dünyada 30’dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz." dedi.