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    Meis Adası’nda yangın

    Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
    26.09.2017 - 09:57 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 09:57

    ANTALYA’nın Kaş İlçesi yakınlarındaki Yunanistan’a bağlı Meis Adası’nda sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Kaş’ın yaklaşık 2 kilometre açığındaki Yunanistan’a bağlı Meis Adası’nın dağlık bölgesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

    Meis’ten yükselen dumanlar Kaş ve çevresinden de görülürken, yangına herhangi bir müdahale olmadığı belirtildi.

    Kaş Belediye Başkanı AK Partili Halil Kocaer kardeş şehir Meis’teki yangınla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü ve yangına müdahale için talepte bulunduğunu söyledi.

    Başkan Kocaer, "Konuyu Antalya Orman Bölge Müdürü'ne ilettim. Sahanın uluslararası saha olduğunu, izin almadan müdahale edemeyeceklerini, ancak konuyu Orman Genel Müdürü'ne ileteceğini söyledi" dedi.

    Meis’teki yangının devam ettiği belirtildi.

    Meis Adası’nda yangın

     

     

     

    Etiketler: Meis Adası , Kaş , orman yangını , Halil Kocaer
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