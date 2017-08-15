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    Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

    AA
    15 Ağustos 2017 - 15:01Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:59

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde '#İyi ki varsın Eren Bülbül #Dağlıca' yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

    Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor. Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. 

    Mehmetçikten teröristlere Eren Bülbül yazılı mermi


    Mehmetçikten teröristlere Eren Bülbül yazılı mermi

     

    Terörün Dini veya İslamisi olur mu ?

    Etiketler: mehmetçik , terörist , PKK , mermi , Eren Bülbül , Obüs
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