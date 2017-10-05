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    Mehmetçik zorlu doğa şartlarında teröristlere göz açtırmıyor

    ŞIRNAK (İHA)
    05.10.2017 - 16:17 | Son Güncelleme:

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan‘da başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Mehmetçik, zorlu doğasıyla baş döndüren dağda, kar ve tipiye aldırış etmeden operasyonu sürdürüyor.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 19 Nisan’da başlattığı ve terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurduğu Kato Dağı operasyonu, havaların geceleri 0 derecenin altına düşmesine, kar ve tipinin hakim olmasına rağmen devam ediyor.



    Zorlu doğasıyla baş döndüren 2 bin 850 rakımlı dağda bir taraftan terör örgütü PKK’ya karşı amansız mücadele verilirken, diğer taraftan da üs bölgesi inşaatı yürütülüyor. Çok sayıda mağara, silah ve mühimmatın ele geçirildiği dağda, Mehmetçik kar ve tipiye aldırış etmeden teröristlerle mücadeleye devam ediyor.

    Öte yandan, dağın 2 bin 865 rakımlı bir tepesinde kısa bir süre önce ele geçirilen mağarada çekilen görüntü, güvenlik güçlerinin mücadelesini gözler önüne seriyor. Kar ve tipi başlamadan önce çekilen görüntüde, dar ve uzun bir koridordan eğilerek geçen bir güvenlik görüntüsü, mağarayla ilgili bilgi veriyor. Mağarada güçlükle geçilen koridordan sonra yaklaşık 10 kişinin sığabileceği oda genişliğinde alanın bulunması dikkat çekiyor.


    Etiketler: Şırnak , Kato Dağı , terörle mücadele
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