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    Mehmetçik oraya Türk bayrağını dikti, PKK telsizlerinden isyan yükseldi

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 07:42 | Son Güncelleme:

    TSK ve polisin yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarında büyük kayıplar veren PKK’da çöküşün hızlandığı teröristlerin telsiz konuşmalarına yansıdı. PKK'lı teröristler, Kuzey Irak'taki Kokozer Dağı'na Türk bayrağının dikilmesi sonrası örgütün üst yönetimine isyan etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisin yurtiçi ve sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülmenin hızlandığı kaydedildi. Teröristlerin son dönemlerde artan operasyonlar nedeniyle psikolojik çöküş içerisinde olduğu belirlenirken, teröristlerin telsiz konuşmaları da çözülmeyi gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında teröristlerin verdikleri toplu kayıplardan, eylem zeminini kaybetmelerinden ve şehirlerde aldıkları darbelerden yakındıkları; Carcella, Kato, Herekol ve Zap alanlarında kontrol zafiyeti yaşadıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

    Kuzey Irakta bayrak diktilerKuzey Irak'ta bayrak diktiler

    Son olarak Kuzey Irak'taki teröristlerin sızdığı Kokozer Dağı'na Türk bayrağının dikilmesi sonrası teröristler örgütün üst yönetimine isyan etti. Güvenlik güçlerinin Diyarbakır'da örgüte ağır darbe indirmesinden duydukları endişeyi dile getiren teröristler telsiz konuşmalarında, en ağır kaybı Mardin'de verdiklerini Salih Kaplan ve Hacire Tanhan gibi örgütün sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kayıp olduğunu söyledi. Teröristler çözülmeyi engellemek için şehir yapılanması YPS'ye ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

    ELEBAŞLARININ TEHDİT KOZU

    Telsiz konuşmalarına örgütün Ege- Akdeniz bölgesine terörist kaydırma planının güvenlik güçleri tarafından engellenmesinin şoku da yansıdı. Teröristleri Ege-Akdeniz bölgesine aktaracak 6 terör işbirlikçisi organizatör ise yakalandı. Motivasyon kaybı yaşayan örgüt elemanları elebaşları tarafından tehditle ikna edilmeye çalışılıyor. SABAH

    Etiketler: TSK
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