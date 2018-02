Mehmetçik Kutül Amare yeni bölüm fragmanında harp hazırlığı– Son bölüm özeti

Mehmetçik Kutül Amare dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alan Mehmetçik Kutül Amare’nin son bölümünde Süleyman Askeri hemen Mehmet’in bulunması için emir vermişti. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk detaylar!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bağdat’a doğru giden Osmancık Taburu yolda uğradığı baskını başarıyla atlatmıştır. Süleyman Askeri, bir kez daha Cox’u hezimete uğratmış, taburuyla birlik yoluna devam etmektedir. Taburun girdiği çatışmada Mehmet’te büyük bir kahramanlık göstermiştir. Yaralı ayağına rağmen verdiği mücadeleyle Osmancık taburunu ne kadar çok istediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer taraftan Bağdat’a doğru giden Hüsrev kervansarayda Cox ile karşılaşır. Ancak her ikisi de birbirini tanımaz. Cox’un yeni hedefi bir an önce Bağdat’a vararak planlarına orada devam etmektir. Mehmet ise her şey yolunda gidiyor diye sevinirken kardeşi Said’in bir kez daha sert tepkileriyle karşılaşır. Said, Mehmet’in taburla birlikte olduğunu Süleyman Askeri’ye söyler. Ancak Süleyman Askeri’den beklemediği bir tepki alır. Zira Süleyman Askeri, Mehmet’in trende olduğundan haberdar olduğunu söyler. Said’e Bağdat’a varana kadar Mehmet’i saklamasını söyler. Süleyman Askeri’nin, Mehmet’le ilgili planı nedir? Mehmet ve Said’i kendilerini bekleyen büyük tehlikeyi öğrenebilecekler midir? Hüsrev ve Süleyman Askeri’nin hangi olay karşı kaşıya getirecektir? Mehmet, rüyasında gördüğü kız kimdir? Cox’un yeni hamlesi ne olacaktır. Bütün bu soruların cevabı Mehmetçik Kut’ül Amare 4. Bölüm’de

SON BÖLÜM ÖZETİ

Osmancık taburundan geri kalmak istemeyen Mehmet, Bağdat’a giden trene gizlice binmeyi başarmıştır. Girdiği vagona yaralanmasına neden olan Victoria’da getirilmiştir. Mehmet Victoria’yı sorgulayarak ayağını yaralayan kişinin Cox olduğunu öğrenir.



Süleyman Askeri, Osmancık taburuyla bir an evvel Bağdat’a ulaşıp cepheye gitme telaşındadır. Diğer taraftan Kilikya’daki Komitacılarla buluşan Cox, Osmancık taburunun Bağdat’a ulaşmaması için yeni eylemler peşindedir.



Bütün bunlar yaşanırken Mehmet ve Victoria arasındaki sorgulama devam etmektedir. Bu sırada askerlerin sesini duyan Victoria, Mehmet’e silahını vermesini istemiş, vermemesi durumunda kendisini ihbar edeceğini söyleyerek tehdit etmiştir. Silahı alan Victoria, Süleyman Askeri’nin vagonuna getirilmiştir. Fırsatını bulan Victoria silahı Süleyman Askeri’ye doğrultmuş ancak silah boş çıkmıştır. Bu durum aynı zaman da Mehmet’in trende olduğunu ortaya çıkarmıştır.