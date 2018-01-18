Mehmetçik Kutül Amare oyuncuları kimdir? Mehmetçik dizisi oyuncu kadrosu

Mehmetçik Kutül Amare oyuncuları, perşembe akşamı ekrana gelen diziyi takip eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gamze Özçelik, Özgü Kaya ve İlker Aksum gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kutül Amare dizisinin oyuncuları arasında birçok tanınmış isim yer alıyor. Peki Mehmetçik Kutül Amare dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte, oyuncu kadrosu ve dizinin genel konusu hakkında detaylı bilgiler

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kaan Taşaner (SÜLEYMAN ASKERİ)

Kaan Taşaner kimdir, Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya‘da doğmuştur. Oyuncu Sacide Taşaner annesidir. 17 yaşında Antalya’da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı.

Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 95180108 numaralı öğrencisi iken mezun oldu.

Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı.

Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali‘nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide oynadı.

2012 yılında “Kuzey Güney” adlı dizide, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide ve bir dönem de Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu karakteri ile yer almıştır.

Dizideki Karakteri: 33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biridir. Verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getirir. Ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olmuştur. Sert mizaçlı biridir. Geçmişi başarılarla dolu bir askerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isimdir.

İsmail Ege Şaşmaz (MEHMET)

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Son olarak ise Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever dizisinde boy göstermiştir.

Dizideki Karakteri: Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.

İlker Aksum (COX)

İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

Dizideki Karakteri: 42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biridir. Zorlu bir çocukluk geçirmiştir. İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmek için, hedefi doğrultusunda her şeyi mübah gören bir ajandır. Bir Arap kadar Arapça, bir Türk kadar Türkçe konuşabilmektedir.

Serdar Gökhan (HÜSREV)

Serdar Gökhan, 15 MAyıs 1946 tarihinde Mudurnu'da dünyaya gelmiştir. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandırmıştır.

Dizideki Karakteri: 63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.

Gamze Özçelik (ELIZABETH)

26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya gelen Gamze Özçelik, Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı.

Dizideki Karakteri: 32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.

Özgü Kaya (ZEYNEP)

Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam etmektedir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve Sibel karakterini canlandırmıştır.

Dizideki Karakteri: 20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekası hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.

Semih Ertürk (SAİD)

Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır.

Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almış ve Taner karakterini canlandırmıştır.

Dizideki Karakteri: 22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.

İsmail Hakkı (MEVLÜT)

21 Mart 1976’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk çağlarından itibaren tiyatro sahnesinde olan oyuncu Bedel dizisiyle TV kariyerine adım atmıştır. Birçok TV ve sinema projesinde yer alan Hakkı, son olarak Cesur Yürek’te Hamza karakterini canlandırmıştır.

Dizideki Karakteri: 33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.

Uğur Karabulut (NİYAZİ)

Uğur Karabulut, 19 Kasım 1983 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon ekranlarıyla tanışması, 2007 yılında oynadığı enerji içeceği reklam filmiyle oldu. Bu reklam filmini, birçok reklam filmi izledi. 2008 yılındaki ilk dizi çalışması 'Vurgun'un ardından, 'Şüphe', 'Hayat Devam Ediyor' ve 'Emir'in Yolu' dizilerinde oynadı. 2013 yılı içinde Mekan Artı'da oyunculuk yaptı. Oyuncu son olarak Show TV'de 'Her Sevda Bir Veda' dizisinde 'Yiğit' karakterini canlandırmıştır.

Dizideki Karakteri: 32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.

Eva Dedova (VICTORIA)

Eva Dedova, 22 Şubat 1992 tarihinde Kazakistan'da dünyaya geldi. Eva Dedova Taldykorgan, Kazakistan'da büyüdü. BKM'de yer aldıktan sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar programında rol aldı. Kavak Yelleri dizinin son sezonunda Öykü Akyol karakterini canlandırdı. 2013'te Azeri yazar Elçin Efendiyefin aynı adlı romanından uyarlanan Mahmut ile Meryem filminde Aras Bulut İynemli ile başrolu paylaştı.

Dizideki Karakteri: 23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.

DİZİNİN GENEL KONUSU NEDİR?

Mehmetçik Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.



İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.



Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır.



Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül-Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.