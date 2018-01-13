Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisinin yayın tarihi belli oldu

Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren ve izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi 18 Ocak Perşembe günü saat 20:00’de TRT 1’de başlıyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisinin çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor. İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.
Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.
Oyunculara Altı Ay Askeri Eğitim!
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl’daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldular.
Gönüllerinde Vatan Sevgisinden Başka Sevgi Bulunmayanların Hikâyesi
Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda, tek hayali devletin yeniden dirilişi olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan kahramanların çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacaklarını belirten Bozdağ “İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz.” dedi.
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