'Mehmetçik Kut’ül Amare' başlıyor

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yeni dizi “Mehmetçik Kut’ül Amare” hakkında iddialı konuştu. “Muhteşem bir kahramanlık destanını anlatan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir proje. Bu dizinin beğenileceğine ve çok konuşulacağına inancım tam” diyen Eren, dizinin yurtdışına da satılacağını açıkladı: “Mehmetçik Kut’ül Amare’nin sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da önemli bir başarı kazanacağına inanıyorum.”



RİVA’DA DEV PLATO



Dizi için İstanbul-Riva’da büyük bir film platosu kurulduğunu belirten İbrahim Eren, “Irak’ın Kut şehri neredeyse yeniden inşa edildi. Bu dev plato dışında; İstanbul, İzmir ve başka şehirlerdeki tarihi mekânlarda da çalışıldı. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi” ifadelerini kullandı.

Eren, “Mehmetçik” serisinin devam edeceğini de duyurdu:



“Kut’ül Amare ile başladığımız Mehmetçik serisiyle, I. Dünya Savaşı süresince yaşanan bize ait diğer kahramanlık öykülerini de ekrana taşıyacağız.”



Oyunculara 6 ay askeri eğitim

“Mehmetçik Kut’ül Amare”, Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri mücadeleyi ekrana taşıyacak.



Yapımcılığını Bozdağ Film’in, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Eva Dedova ve Serdar Gökhan’ın rol aldığı dizi, yayın hayatına 18 Ocak’ta başlayacak.



Dizinin oyuncuları 6 ay boyunca askeri eğitim aldı. Ekip at binme, çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi Osmanlı askerlerinin aldığı eğitimlere tabi tutuldu.