Mehmetçik Kutül Amare 3. bölüm fragmanında Mehmet trene binmeyi başarıyor

Mehmetçik Kutül Amare 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osmancık taburunun karşılaşacağı olay ne olacaktır? Osmancık Taburu Bağdat’a varabilecek midir? Cox’un yaşadığı hayal kırıklığı nedir? Süleyman Askeri yol güzergâhında kimi yakalayacak? Bütün bu soruların cevabı Mehmetçik Kutulamare 3. bölümde yanıt bulacak. İşte fragman.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osmancık taburundan geri kalmak istemeyen Mehmet, Bağdat’a giden trene gizlice binmeyi başarmıştır. Girdiği vagona yaralanmasına neden olan Victoria’da getirilmiştir. Mehmet Victoria’yı sorgulayarak ayağını yaralayan kişinin Cox olduğunu öğrenir.



Süleyman Askeri, Osmancık taburuyla bir an evvel Bağdat’a ulaşıp cepheye gitme telaşındadır. Diğer taraftan Kilikya’daki Komitacılarla buluşan Cox, Osmancık taburunun Bağdat’a ulaşmaması için yeni eylemler peşindedir.





Bütün bunlar yaşanırken Mehmet ve Victoria arasındaki sorgulama devam etmektedir. Bu sırada askerlerin sesini duyan Victoria, Mehmet’e silahını vermesini istemiş, vermemesi durumunda kendisini ihbar edeceğini söyleyerek tehdit etmiştir. Silahı alan Victoria, Süleyman Askeri’nin vagonuna getirilmiştir. Fırsatını bulan Victoria silahı Süleyman Askeri’ye doğrultmuş ancak silah boş çıkmıştır. Bu durum aynı zaman da Mehmet’in trende olduğunu ortaya çıkarmıştır.



Süleyman Askeri hemen Mehmet’in bulunması için emir vermiştir. Mehmet’i neler beklemektedir? Said kardeşi Mehmet’i Süleyman Askeri’ye söyleyecek mi? Hüsrev’i bekleyen büyük sürpriz nedir?