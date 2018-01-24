Mehmetçik Kutül Amare 2. bölüm fragmanında Mehmet ne yapacak?

Ekranların yeni ve sevilen dizisi Mehmetçik Kutül Amare yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Mehmetçik Kutül Amare dizisi ilk bölümüyle oldukça beğeni kazandı. Dizinin yayınlanacak olan 2. bölümünde ise neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Mehmetçik Kutül Amare 2. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ayağının kesileceği haberini bizzat kardeşinden alan ve tüm hayalleri yıkılan Mehmet şimdi ne yapacak? Osmancık taburuyla beraber cepheye gitme hayali gerçekleşecek mi? Hayaline ulaşmak için her yolu deneyen Mehmet, nasıl bir imtihanla karşı karşıya kalıyor? Osmancık taburunu Kuran Süleyman Askeri Bey Irak cephesinden ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılıyor. İngilizlerin karanlık planlarını gün yüzüne çıkarmanın ve mani olmanın tek bir yolu var… Bir an evvel cepheye ulaşmak. Peki, bu yolculuk Süleyman Bey’in planladığı gibi geçecek mi? Yolda Süleyman Askeri’yi bekleyen büyük tehlike ve alacağı inanılmaz haber nedir? İstanbul’da başarıya ulaşamayan P. Cox’un yeni hedefi Kilikya bölgesi. Peki, Kilikya bölgesinde Cox’un yeni müttefikleri kimler olacak? Bağdat’a doğru yola çıkan Osmancık Taburunu durdurmak için nasıl bir plan yapacak? Eğitimlerini tamamlayarak Osmancık Taburuna girmeye hak kazanan askerler, hiç ummadıkları anda uğradıkları saldırıyla sarsılıyor. Peki, Osmancık Taburu ilk sınavından nasıl bir sonuçla çıkacak?