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    Mehmetçik için kan bağışı

    DHA
    28.01.2018 - 22:18 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Afrin'deki 'Zeytin Dalı’ harekâtına katılan askerler için kan bağışı etkinliği düzenledi.

    Güngören’deki etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Partililer, bir AVM önünde kurulan Kızılay çadırına girip kan bağışında bulunmak için kuyruklar oluşturdu. Akşener, "Mehmetçiğimize kanımızla destek olmak için buradayım" dedi ve özetle şunları söyledi: “İnşallah Afrin'de hiç şehit haberi almadan büyük bir zaferle şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz başarılı olur. Ayağına taş değmeden çocuklarımız geri döner ve Türkiye'nin itibarını yeniden ayağa kaldırır. Tamamen destek amaçlı bir etkinlik bu."

    Akşener daha sonra Kızılay çadırına girerek kan bağışında bulundu. Kadın partililerin yoğun ilgi göstermesi üzerine Akşener, "Oransal olarak diğer partilerle mukayese edildiğinde kadın sayısı bizde daha çok. Bir de onlara (kadınlara) dirsek atmayı öğrettim. Dirsek atarak önlerini açacaklar" dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Meral Akşener , son dakika
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