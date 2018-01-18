Mehmetçik Hüsrev kimdir? Serdar Gökhan kaç yaşındadır?

Mehmetçik dizisinin önemli karakteri Hüsrev, vatandaşların araştırdığı isimler arasında önemli bir yer tutuyor. Peki, Mehmetçik dizisinin Hüsrev'i kimdir? İşte, daha önce Diriliş Ertuğrul'da da boy gösteren Serdar Gökhan hakkında detaylı bilgiler
MEHMETÇİK DİZİSİNİN HÜSREV'İ SERDAR GÖKHAN KİMDİR?
Serdar Gökhan, 15 MAyıs 1946 tarihinde Mudurnu'da dünyaya gelmiştir. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.
Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandırmıştır.
Serdar Gökhan'ın canlandırdığı Hüsrev karakteri, 63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.
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