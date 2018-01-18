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Mehmetçik dizisi Mehmet kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında?

Mehmetçik Kutül Amare dizisinin Mehmet'i İsmail Ege Şaşmaz, yayınlanan ilk bölüm itibariyle vatandaşların merakla araştırdığı isim oldu. Dizide Mehmet isimli önemli bir karaktere can veren İsmail Ege Şaşmaz, seyircilerin dikkatini çekti. Peki, Mehmetçik Kutül Amare dizisinin Mehmet'i kimdir? İşte, İsmail Ege Şaşmaz hakkında detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 16:12 | Son Güncelleme :

Mehmetçik Kutül Amare dizisinde vatanperver bir karakter olan Mehmet'e can veren İsmail Ege Şaşmaz, vatandaşların merak ettiği isim oldu. Peki, vatanını savunabilmek için her şeyini ortaya koymaya hazır olan Mehmetçik oyuncusu Mehmet kimdir? İşte karakteri canlandıran İsmail Ege Şaşmaz hakkında bazı bilgiler

MEHMETÇİK DİZİSİNİN MEHMET'İ İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

Mehmet karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Son olarak ise Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever dizisinde boy göstermiştir.

İsmail Ege Şaşmaz'ın Mehmetçik Kutül Amare dizisinde canlandırdığı Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.

Etiketler: mehmetçik dizisi mehmet , ismail ege şaşmaz kaç yaşında
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