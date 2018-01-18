Mehmetçik Cox kimdir? İlker Aksum kimdir

Mehmetçik dizisinin Cox'u İlker Aksum, Mehmetçik Kutül Amare dizisinde İngiliz İstihbaratı tarafından kullanılan isimdir. 5 yaşında alındığı yetimhaneden büyük bir eğitimden geçirilerek casus olarak evrilen Cox, Mehmetçik Kutül Amare'nin önemli isimlerinden birisi olarak yerini alıyor. Peki, Mehmetçik'in Cox'u İlker Aksum kimdir? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler
MEHMETÇİK DİZİSİNİN COX'U İLKER AKSUM KİMDİR?
İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.
İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.
Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.
Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.
İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.
İlker Aksum'un canlandırdığı Cox, 42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biridir. Zorlu bir çocukluk geçirmiştir. İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmek için, hedefi doğrultusunda her şeyi mübah gören bir ajandır. Bir Arap kadar Arapça, bir Türk kadar Türkçe konuşabilmektedir.
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