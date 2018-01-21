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    Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

    İHA
    21.01.2018 - 00:01 | Son Güncelleme:

    Afrin harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

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    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar
    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar
    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar

    Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi`nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı.

    Mehmetçik Afrine böyle uğurlandı

    Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte dua okudu.

    Mehmetçik Afrine böyle uğurlandı

    Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti.

    Mehmetçik Afrine böyle uğurlandı

    REYHANLI'DA MEHMETÇİK'E SEVGİ SELİ

    Sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de askerlere sevgi seli vardı.

    Sınıra yakın Oğulpınar mahallesinde tırlardan indirilen tanklar, ellerinde Türk bayrağıyla bölgeye gelen mahalleliler tarafından en büyük asker bizim asker sloganlarıyla karşılandı. Askerler de kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

    Mehmetçik Afrine böyle uğurlandı

    Tanklar daha sonra sınırın sıfır noktasına hareket etti.

    Etiketler: uğurlama , son dakika
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