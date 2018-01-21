Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi`nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı.

Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte dua okudu.

Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti.

REYHANLI'DA MEHMETÇİK'E SEVGİ SELİ

Sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de askerlere sevgi seli vardı.

Sınıra yakın Oğulpınar mahallesinde tırlardan indirilen tanklar, ellerinde Türk bayrağıyla bölgeye gelen mahalleliler tarafından en büyük asker bizim asker sloganlarıyla karşılandı. Askerler de kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Tanklar daha sonra sınırın sıfır noktasına hareket etti.