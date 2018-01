Mehmetçiğe organik gıda

KIŞLALARDA üst üste yaşanan zehirlenme vakalarından sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gıda temin etme sistemi tamamen değişti. Kışlalar için gerekli gıda ürünlerinin büyük bir bölümü artık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerinden temin edilecek. Ayrıca organik süt ve yumurta da, pilot uygulama kapsamında kışlalara ulaştırılmaya başlanacak. Konuyla ilgili protokol dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba arasında imzalandı. Tedarik yönteminin değiştirilmesiyle, kışlalardaki ürün kalitesi tartışmalarının büyük oranda ortadan kalkacağını vurgulayan Canikli, bu ürünlerin önemli bölümünü Tarım Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarından, doğrudan protokolle, alma yöntemine geçtiklerini söyledi. Canikli, bu ürünleri şöyle sıraladı:

KAMU SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ

2018’de, Et ve Süt Kurumu’ndan yıllık en az 510 milyon liralık alım yapmayı hedefliyoruz. Bunun içinde her türlü et, dondurulmuş sığır kıyması, tavuk etleri, salam, sucuk, sosis ve kavurma olacak. Pirinç, bulgur, yeşil-kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve tozşeker Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satın alacağız. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesini Marmara Birlik’ten temin edeceğiz. Aynı şekilde kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındıkezmesini Tariş’ten, ayçiçekyağını Trakya Birlik’ten, çayı Çaykur’dan, fındığı TMO’dan, TSK’nın bütün baharat ihtiyacını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İşyurtları Kurumu’ndan temin edeceğiz. Toplam olarak 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Tarım Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarından alacağız.”

ÖZEL SEKTÖR ÜRÜNLERİ

Bakan Canikli, diğer ürünler için de piyasada bir marka altında üreten ve kendini ispat etmiş firmaları çağırarak alımları yapacaklarını belirterek, “Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları piyasadan temin etmek durumundayız. Bunların alımlarıyla alakalı diyelim beyazpeynir. Beyazpeynirde rafta ürünü olan firmalar belli. Aşağı yukarı 14-15 firma söz konusu, isim vermeyeyim burada. Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz” dedi. Bunu organik ürünlerle başlattıklarını kaydeden Canikli, şöyle konuştu: “Organik yumurta alımı için 6 firma ilgilendi ve en düşük fiyatı veren işi almış oldu. Organik sütte, üç firma ilgilendi ve en düşük fiyatı veren Pınar Süt aldı. Organik ürün için Doğu ve Güneydoğu’yu pilot bölge olarak seçtik. 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta alınacak. Eğer bütün birliklerimizin tükettiği yumurtayı organik hale getirirsek, bize yıllık ilave maliyeti 40 milyon lira olacak. Aynı şekilde organik sütün maliyeti 25 milyon lira olacak. Organik tavuğa geçmek için de çalışıyoruz. Bu bir süreç. Konserve balık için de 3 firmadan teklif aldık ve Kerevitaş ihaleyi aldı.”