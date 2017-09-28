Mehmet Yüzüak kimdir?

Mehmet Yüzüak, 2 Şubat 1950 tahininde Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta İnönü İlkokulu’nda okudu. Orta öğrenimini Sanat Okulu’nda tamamladıktan sonra, Lise’yi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1976-77 yıllarında Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Edebiyat Bölümü’nde okudu. Türkiye 18.’si olarak kazandığı Edebiyat Fakültesi’nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul’a taşınmaya karar vererek, konservatuara girdi.
İlk yazdığı ‘Kader Çıkmazı’ adlı şarkı Kamuran Akkor’a Altın Plak kazandırdı. Bu başarının ardından İstanbul Plak Mehmet Yüzüak’a ‘Altın Kalem’ hediye etti.
Sonrasında birçok şarkıya imza attı, Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride Bir Bini de Bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Hasret Ateşi, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan, önemli şarkılarından bazılarıdır.
1976-77 yıllarında Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Kelebek Yarışması’nda ‘Kemancı’ üst üste 2 yıl ‘Yılın Şarkısı’ seçilerek Altın Kelebek Ödülü’nü kazandı.
Çok sayıda şarkıya imza atan Mehmet Yüzüak’ın, ‘Kemancı’ adlı şarkısı 36 sanatçı tarafından okundu ve Dünya Rekorlar Kitabı’na aday gösterildi. Şarkıyı seslendirenler arasında Neşe Karaböcek, Emel Sayın, Gönül Yazar, Zeki Müren ve Tanju Okan gibi isimler dikkat çekti. Kemancı Yunanistan’da Yunanca olarak yayınlandı. Almanca ve İngilizceye çevrildi. 36 sanatçı noter tasdikli olarak Kemancı’yı okudu. Mehmet Yüzüak yazları Kaz Dağları’nda, kışları ise İstanbul Fenerbahçe de oturuyor.
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