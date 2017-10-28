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Mehmet Şimşek'ten Fed değerlendirmesi

AA
28.10.2017 - 10:53 | Son Güncelleme:

Şimşek, küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi: "ABD bütçesinin onaylanması, Fed için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var" açıklamasında bulundu.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra'da olduğunu ifade etti.

ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor. Tamamlanan 2 yatırımdan (Mersin Limanı ve Simit Sarayı) ülkemize 1 milyar dolar küresel sermaye girişi olacak. Temellerimiz sağlam." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: fed başkanı
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