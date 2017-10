Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programın (OVP) içeriğinin fazla tartışılmamasının talihsiz bir durum olduğunu belirterek, “Maalesef programın içeriği çok tartışılmadı. Daha çok bu vergi düzenlemeleri ön planda oldu. O talihsiz bir durum. Ama inanıyorum ki bu program incelenirse, ayakları yere basan, ilgili tedbirlerin meclise sunulduğu, reformların yapılmaya başlandığı güçlü bir program olduğu çok net bir şekilde görülecek." dedi.

Şimşek, Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hafta ortasında başlayan yoğun temaslarının son derece olumlu geçtiğini belirten Şimşek, bir araya geldiği yüzlerce küresel yatırımcıya, Türkiye’nin ekonomik performansını, reform gündemini ve geleceğini anlatma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası toplantıları ve G20 oturumlarından çıkan ana mesajı "şimdi reform yapma zamanı" diyerek özetlerken, "Küresel ekonomide kısa vadede her şey çok iyi görünüyor, yani her şey güllük gülistanlık. Orta vadede tabii her zaman için bir takım riskler var. İşte o risklere karşı küresel olarak küresel ekonominin direncini artırmak için reform ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Çoklu toplantıların yanı sıra bire bir görüşmelerle, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble gibi birçok muhatabıyla sohbet etme imkanı bulduğunu söyleyen Şimşek, ayrıca Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici’yle de bir araya gelme fırsatımız oldu. Aralık ayında Avrupa’yla Yüksek Düzeyli Ekonomik Zirve öngörüyoruz. Bu yönde bir davet var. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve benim eş başkanlığımda, Avrupa Komisyonu üyeleri ve bizim bakan arkadaşlarımızın katılacağı, Türkiye ve AB arasında ekonomik entegrasyonu ve ilişkileri geniş bir şekilde değerlendireceğimiz bir zirve öngörüyoruz.”