Mehmet Şimşek’ten ABD’de vize yorumu: 1 saniye bile sürmemeli

Şimşek, ABD Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

- Türkiye’de siyasi rehin yok. ABD personelinin güvenliği bizim en önem verdiğimiz konulardan.

- Bu anlaşmazlığın (vize krizi) geçici olduğunu ve kısa sürede aşılacağını düşünüyorum. Biz bu krizin bir saniye daha sürmesini istemiyoruz. Türkiye gururlu bir ülke. Dolayısıyla aynı şekilde yanıt verdik. Fakat ABD’nin kararından bir an önce dönmesini bekliyoruz.

- ABD’nin hukuki süreçlerde kaygıları varsa tartışmaya açığız. ABD personelinin güvenliğinin sağlanmasın önemi konusunda en ufak tereddütümüz yok, ABD’nin de olmamalı. Hükümetimiz ABD ile ilişkimizi genişletip derinleştirip ilerletme hedefine bağlıdır.