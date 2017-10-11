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    Mehmet Şimşek: Vize konusu fazla abartıldı

    CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
    11.10.2017 - 23:50 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Washington'da ABD Ticaret Odası'nda konuştu. "Vize konusu fazla abartıldı." diyen Şimşek, "Kriz bir saniye bile devam etmemeli. Kısa sürede çözeceğimiz konusunda iyimserim." açıklamasında bulundu.

    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gitti.

    Şimşek, ABD Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

    Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları:

    Türkiye'de siyasi rehin yok. ABD personelinin güvenliği bizim en önem verdiğimiz konulardan.

    Bu anlaşmazlığın (vize krizi) geçici olduğunu ve kısa sürede aşılacağını düşünüyorum.

    Biz bu krizin bir saniye daha sürmesini istemiyoruz. Türkiye gururlu bir ülke. Dolayısıyla aynı şekilde yanıt verdik. Fakat ABD’nin kararından bir an önce dönmesini bekliyoruz.

    ABD’nin hukuki süreçlerde kaygıları varsa tartışmaya açığız. ABD personelinin güvenliğinin sağlanmasın önemi konusunda en ufak tereddütümüz yok, ABD’nin de olmamalı. Hükümetimiz ABD ile ilişkimizi genişletip derinleştirip ilerletme hedefine bağlıdır.

    Vize konusu fazla abartıldı. Krizin kısa sürede çözeceğimiz konusunda iyimserim.
     Mehmet Şimşek: Vize konusu fazla abartıldı

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Mehmet Şimşek , Şimşek , abd
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