Mehmet Şimşek açıkladı! Onlara kredi destekleri geliyor...

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde 25'i ile yüzde 100'ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0 ile 8.25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İLK DEFA KAPSAMDA

Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, bununla hayvan arzının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Hayvansal üretimde önemli bir yer tutan yem maliyetlerinin azaltılması amacıyla da gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Şimşek, şöyle devam etti: "Tarımsal üretimde istenilen gelişmenin sağlanabilmesi ve küçük üreticilerimizin ürünlerini işleyerek katma değer yaratabilmesi amacıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi faaliyetleri, yüzde 50 indirim oranı ve 5 milyon lira üst limitli olacak şekilde ilk defa faiz desteği kapsamına alınmıştır. Lisanslı depoculuğun özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla söz konusu yatırımlardaki üst limit, deponun kapasitesine bağlı olarak kademelendirilmiş ve 10 bin tondan fazla kapasitesi bulunan depolar için 20 milyon liraya yükseltilmiştir. Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin artırılarak ithalatın azaltılması amacıyla yerli üretimin teşvik edilmesi için süs bitkisi üretimine yönelik kredi limitleri yükseltilmiştir. Ayrıca, sera modernizasyonuna yönelik olarak da kredi limitlerinde artışa gidilmiştir.”

Şimşek, 2004 yılından bu yana devam eden desteklerin sürdürüleceğini belirterek, 2018 yılı bütçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 2,65 milyar liralık ödenek tahsis edildiğine dikkati çekti.