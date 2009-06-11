Mehmetâ€™i kim kazandÄ±

France Football Dergisi, bundan 1 hafta Ã¶nce 3 bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z ile ilgili yorumunda;
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä± HalkÄ±n TakÄ±mÄ±, Galatasaray'Ä± Aristokrat, FenerbahÃ§e'yi de Burjuva TakÄ±mÄ± olarak nitelendirdi. AynÄ± haberde, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±ndan da Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerle bahsetti. Medyada, haber fazla ses getirmedi nedense...
Fatih Kaya yazÄ±yor
AslÄ±nda konumuz bu deÄŸil. Bir haftadÄ±r gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Mehmet transferinde, BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'nin takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutum bir anlamda France Football'daki deÄŸerlendirmeye yakÄ±n... PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle, Mehmet Topuz, BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸtÄ±ktan sonra geliÅŸen olaylarÄ± hepimiz biliyoruz... BeÅŸiktaÅŸ kulÃ¼bÃ¼, daha sonra oluÅŸan olumsuz koÅŸullara raÄŸmen Mehmet'e sahip Ã§Ä±ktÄ±. BÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. DiÄŸer tarafta, artÄ±k bu olayÄ± bir gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren FenerbahÃ§e cephesi, parasÄ±nÄ±n da gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Mehmet'in tutumuna raÄŸmen Kayserisporâ€™la anlaÅŸtÄ±. Ve geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± belirtti. Durumun kulÃ¼plere gÃ¶re deÄŸerlendirmesini FransÄ±zlar, bizim "FransÄ±zlar"danÃ¶nce yapmÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hatasÄ± var. Acele etti. Biraz daha sabÄ±rlÄ± davranÄ±p, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden sonra anlaÅŸmayÄ± aÃ§Ä±klayacaktÄ±.Â FormalÄ± resimler, FenerbahÃ§e cephesinden itibar kaybÄ± olarak nitelendirildi. AslÄ±nda profesyonellikte bu da yok. Bekir iÃ§in 6 ay Ã¶nce "futbolcu kÃ¶le deÄŸildir, istediÄŸi takÄ±mda oynamalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yapan FenerbahÃ§e, Ã¶nceki sergilediÄŸi tutumuyla Ã§eliÅŸmeyip daha saÄŸduyulu bir davranÄ±ÅŸ gÃ¶stermeliydi...
Kayseri CephesiÂ En masum gÃ¶rÃ¼nen cephe, Kayserispor... O kadar gÃ¼zel anlatÄ±lÄ±yor ki; Mehmet'e, talibin yok diyen onlar deÄŸil... Mehmet'i, satmak isteyen onlar deÄŸil... FenerbahÃ§e'ye sÃ¶z veren, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Mehmet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin veren onlar deÄŸil... BÃ¼tÃ¼n geliÅŸmelerden haberdar olup, haberimiz yok diyen onlar deÄŸil... Futbolcusundan izinsiz, FenerbahÃ§e ile anlaÅŸan onlar deÄŸil... SÃ¼leyman Hurma, transferde Ã§Ä±kmazÄ±nda aÃ§Ä±klamalarÄ±yla Ã§ok Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. ErtuÄŸrul SaÄŸlam BeÅŸiktaÅŸ'a antrenÃ¶r olarak geldiÄŸi dÃ¶nemde SÃ¼leyman Hurma ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istedi. BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminden veto yiyen SÃ¼leyman Hurma, bu transfer gerÃ§ekleÅŸirken geÃ§miÅŸteki bu olaydan etkilendi mi? Tabi bunlar hep soru iÅŸaretleri, biz cevap bekledikÃ§e sorularÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Mehmet'e biÃ§ilen deÄŸer muamma da olsa, konuÅŸulan rakamlar 7,5 milyon Euro dÃ¼zeyinde... Mehmet iÃ§in istenilen paranÄ±n Ã§ok fazla olduÄŸunu herkes biliyor. Peki, bu bedeli Mehmet mi belirledi? Ãœcretin Ã¼zerinden Mehmet'in futbolculuÄŸuna laf etmek bÃ¼yÃ¼k haksÄ±zlÄ±k... TÃ¼rkiye'de maalesef Anadoluâ€™da yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan bir futbolcu iÃ§in inanÄ±lmaz rakamlar isteniyor. Bu geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne gelen bir olay, ilk kez olmuyor. Kayserispor da, Ã§ok kurnazca hareket ederek futbolcusunun deÄŸerini katladÄ±. Ancak bunu yaparken, para iÃ§in Mehmet'i ve 2 bÃ¼yÃ¼k camiayÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±.
Mehmet'in Kalitesi Uzun yÄ±llardÄ±r, bir futbolcunun bu denli dik durduÄŸunu gÃ¶rmedim. Medyada Ã§Ä±kan, 15 dakika aralÄ±klÄ± haberler, yapÄ±lan psikolojik baskÄ±lar Mehmet'i yÄ±ldÄ±rmadÄ±. Åžu saate kadar, bir adÄ±m bile geri atmadÄ±. Atar mÄ±? Bence hayÄ±r... AtmamalÄ±, bu duruÅŸunun sonucu ne olursa olsun katlanmalÄ±... Bosman'Ä±n, yaptÄ±ÄŸÄ± duruÅŸun benzerini yapÄ±yor. KÃ¶le zihniyetiyle futbolculara yaklaÅŸÄ±ma karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor, dayatmalarÄ± gÃ¶z ardÄ± ediyor. Ã–nemli olan burada tutulan takÄ±mlarÄ±n rengi deÄŸil, Mehmet'in tercih ettiÄŸi takÄ±m... Mehmet Topuz'un profesyonellik duruÅŸu artÄ±k bir kenara atÄ±ldÄ±. Komik bir biÃ§imde, futbolculuÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Ã–rnek olarak da, milli takÄ±mda yer almamasÄ± gÃ¶sterildi. YÄ±ldÄ±ray BaÅŸtÃ¼rk, Fatih Tekke, GÃ¶kdeniz Karadeniz, Ä°brahim Toraman. Bu oyuncular da milli takÄ±mda yer almÄ±yor. Sebebi Fatih Terim'in, futbolcularla olan problemi veya tam tersi... Mehmet Topuz da bu oyuncular arasÄ±nda. Biliniyor ama olay nedendir bilinmez, baÅŸka yerlere Ã§ekiliyor. Fatih Terim'i tercihlerinden dolayÄ± defalarca eleÅŸtirenler bile bunu dile getirdi...
SonuÃ§ olarak, Mehmet iÃ§in yapÄ±lacak tek ÅŸey var. BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n bir araya gelip uzlaÅŸmasÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu olay uzadÄ±kÃ§a hem camialar zarar gÃ¶rÃ¼yor hem de futbolun gÃ¼ndemi gereksiz iÅŸgal oluyor. Peki, bu olaydan kim karlÄ± Ã§Ä±kÄ±yor? GÃ¼ndemin iÅŸgal olmasÄ± sebebiyle, denizaltÄ± misali sessiz ve derinden ilerleme fÄ±rsatÄ± bulan Galatasaray... BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e el ele vermiÅŸ, Galatasaray'Ä±n ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼rÃ¼yor farkÄ±nda deÄŸillerâ€¦