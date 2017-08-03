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    Mehmet Görmez rektör olacak

    Nuray BABACAN / ANKARA
    03 Ağustos 2017 - 00:34Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 00:37

    Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor. Bu arada Görmez’in ayrılmasıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken, en belirleyici nedenin, bağlı olduğu bakan Numan Kurtulmuş ile yaşadığı sorunlar olduğu dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, her iki isimle ilgili yaptığı operasyonla sorunu çözdüğü ifade ediliyor.

    Mehmet Görmez rektör olacakBAKANLA GÖRÜŞ AYRILIĞI

    Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde kulislerde en çok konuşulan konuyu, Erdoğan’la yakın ilişki içinde olan Görmez’in görevden ayrılması oluşturdu. Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı 7 yıl boyunca, daha çok Tayyip Erdoğan’a direkt bağlı bir kurumun başkanı gibi çalıştığı biliniyor. Bu durum, daha önce başbakan yardımcılığı yapan diğer bakanlarla pek sorun oluşturmasa da Numan Kurtulmuş’un Diyanet’ten sorumlu bakanlık görevine getirilmesinin ardından problemlere yol açtı. Görmez’in, kendisine bağlı bir bürokrat gibi davranmadığını düşünen Kurtulmuş ile zaman zaman sıkıntı yaşandığı, makamda karşılama, görüşme, kurum tarafından yapılan açıklamalarla ilgili farklı düşündüklerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Kurtulmuş’un kurumun faaliyetlerinden haberdar edilme sorunu yaşadığı da iddia edildi.

    Bu sorunlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da iletildi. Aynı dönemde, iktidara yakın medya kuruluşlarında, Görmez ve Diyanet’in özellikle FETÖ ile mücadelede tavır takınmadığı, kutlu doğum haftasına sahip çıktığı haberleri yapıldı. Oluşturulan bu atmosferden sonra Görmez’in çalışmasının zorlaştığı belirtildi. Görmez’in dini referanslarını değerli bulan Erdoğan’ın, ayrılmanın Görmez’in tercihi olduğu yönünde açıklaması dikkat çekti. Bu tartışmalı süreç, gecikmeli olarak yapılan kabine değişikliğinde de sonuçlarını gösterdi. Tek neden bu olmasa da Numan Kurtulmuş, başbakan yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaydırıldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , mehmet görmez , diyanet , rektör
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