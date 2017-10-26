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    Mehmet Aslan da İYİ Parti'de

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 23:38 | Son Güncelleme:

    MHP'den siyasete atılan Mehmet Aslan, Meral Akşener'in İyi Partisi'nin kurucaları arasında yer aldı.

    Ünlü gazinocu Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan da MHP’den ayrılarak Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti’ye katıldı. Mehmet Aslan İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor.

    Mehmet Aslan da İYİ Partide

    Mehmet Aslan siyasete giriş sebebini ve ne zaman bırakacağını şu sözlerle özetliyor:

    "Türk pasaportuyla bir ülkeye girerken 'Hoş geldiniz' dendiği, saygı duyulduğu günü gördüğüm zaman 'Başarılı olmuşum, tamam' diyeceğim. Bende para var, pul var, tip var ama Türk olduğum için çok ezildim.''

    Fransa'da eğitim alan Mehmet Aslan, oyunculuk yaparak Türkiye'de tanındı.

    Oyuncu Mehmet Aslan, ocak ayında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

     

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