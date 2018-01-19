Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir” denildi.



İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, resmi gazetede yayınlanan Mehmet Altan kararını bir kez daha değerlendirerek, Altan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm bulunmamaktadır” denildi.

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