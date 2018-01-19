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    Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 18:05 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından gazeteci Mehmet Altan’ın tutukluluğunu değerlendiren yerel mahkeme, bir kez daha tahliye talebini reddetti.

    Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir” denildi. 

    İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, resmi gazetede yayınlanan Mehmet Altan kararını bir kez daha değerlendirerek, Altan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda, “AYM kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm bulunmamaktadır” denildi.

     

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    Etiketler: tahliye , DAVA , son dakika
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