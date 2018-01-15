Mehmet Altan’a bir üst mahkemeden de ret

Mehmet Altan’ın avukatları ilk başvuruyu yaptıkları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nden oy çokluğuyla ret yanıtı alınca bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de oy çokluğuyla tahliye talebinin reddine karar verdi. Her iki mahkeme de ret kararını, “Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM’nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM’nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı” gerekçesine dayandırdı.

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