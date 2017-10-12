Mehmet Ali Şahin evleniyor... Nikah tarihi belli oldu

28 Kasım’da 2014’te tedavi gördüğü hastanede ilk eşi Saniye Şahin’i kaybeden Mehmet Ali Şahin, 3 yıl aradan sonra hayatını 39 yaşındaki Zuhal Fırat ile birleştirme kararı aldı.



4 çocuk babası olan Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptığı dönemde 3 yıl boyunca sekreterliğini yapan 39 yaşındaki Zuhal Fırat'la 15 gün önce aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.



13 Ekim Cuma günü (yarın) Ankara’da bir otelin salonunda düzenlenecek nikah törenine başta Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları ve aile yakınları ile Ankara siyasetinin ve bürokrasinin önde gelen üst düzey isimleri davet edildi.



AK Parti iktidarı dönemlerinde, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunan Şahin, son olarak AK parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve halan 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilliği görevini yapmakta.







