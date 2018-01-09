Mehmet Ali Erbil'den 11880'e dava

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Erbil’in avukatları BN Telekom Haberleşme şirketinin, oyuncu sözleşmesinde belirlenen tarihin geçmesine rağmen reklamların kanallarda dönmeye devam ettiğini belirtti.
Mehmet Ali Erbil’in ses, görüntü ve isminin reklam şirketi tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde kullanıldığı belirtilen dilekçede reklam şirketine 390 Bin TL ve mahkemenin belirlediği zararın tutarı miktarında belirsiz tazminat davası açıldı.
İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Tanık dinlenen duruşmada ilk olarak Mehmet Ali Erbil’in asistanı Şule Perim Özgeldi dinlendi.
“YAYINI DURDURMALARINI SÖYLEMEMİZE RAĞMEN DEVAM ETTİLER”
Sözleşmenin 29 Aralık 2015’de imzalandığını, sözleşme süresi bittikten sonra reklam filminin yayınlanmaya devam ettiğini söyleyen Özgeldi, “Karşı tarafa yayını durdurmalarını söylememize rağmen yayın devam etti. Sözleşmenin uzatılmasına yönelik şirket yetkilileriyle görüşmemiz olmadı” dedi.
“YENİ SÖZLEŞME HAZIRLANMIŞTI”
Davalı şirketin reklam işleriyle ilgilenen Levent Havuzlu da tanık olarak dinlendi. Havuzlu ifadesinde sözleşmenin bitmesine 2 ay kala reklamın yayınlanmasının uzatılması konusunda yeni bir sözleşme hazırlandığını ve imzalanması için onay verdiklerini belirtti.
“‘REKLAMI DURDURUN’ DİYE ARAYAN OLMADI”
Bu süreçte sözleşme süresinin dolduğunu anlatan Havuzlu, “Biz süre az kaldığı için imzaları atalım dedik. En son aşamada anlaştık, hukuka devrettik. Hukukun karşılıklı imzalanmasını beklerken mahkeme çağrısı geldi. Sürecin geçtiğinin farkındaydık. Bu ilişki ve iyi niyetten dolayı böyle bir şeyin olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. 'Reklamı durdurun' şeklinde herhangi bir uyarı olmadı” diye konuştu.
Alınan tanık beyanların ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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