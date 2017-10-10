Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı... Vertigo nedir?

Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nın sunuculuğunu üstlendi. Ancak ünlü şovmen geceyi tamamlayamadı. Vertigo hastası olduğunu söyleyen Erbil, "Dengemi kaybediyorum zor ayakta duruyorum" diyerek seyircilerden izin istedi. Geceyi bir ara davetlilerin arasında oturarak sunmak zorunda kalan Mehmet Ali Erbil, daha sonra tansiyonunun yükselmesiyle geceyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunu Duymayan Kalmasın'a anlattı:

"Klasik vertigo. Geçtiğimiz yıl tutuldum bu illete. 1 yıldır bir şey yapmıyordu. Geçtiğimiz gün tetikledi. 3-4 gün evden çıkamadım. Şimdi iyiyim. birinci kim seçildi onu bile bilmiyorum. Allah korusun hamile kalır falan..."

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, hastanın kendisinin ya da çevrenin hareket illüzyonudur. Baş dönmesi ile aynı anlamda olan Vertigobir hastalık değil, bir semptomdur. Tansiyon düşmesi gibi sebeplerden dolayı oluşan baş dönmesi, vertigo hastalığı kapsamında değildir.

Vertigo hastalığı, labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi durumlarda oluşan baş dönmelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda korkudan dolayı oluşan baş dönmesi de vertigo hastalığı kapsamındadır.