Mehmet Akif Alakurt kimdir, kaç yaşındadır?

Mehmet Akif Alakurt 23 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Alakurt, aslen Ordu Fatsa'lıdır.

İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başlayan Alakurt, bir yandan da modellik yarışmalarına katılarak şansını deniyordu. Bu dönemde katıldığı yarışmalarda 'Gelecek Vaad Eden Model' olarak anılmaya başlandı.

Ünivesite eğitimini tamamlayamayan Alakurt, askerlik vazifersini yerine getirmeyi tercih etmiştir.

2001 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılanBest Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

2006 yılında, ATV'de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisi, Alakurt'un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütün Türkiye'de tanınır hale geldi.

Dahil olduğu projeler:

1996 - Çılgın Bediş

2003 - Kırık Ayna

2004 - Metro Palas

2005 - Zeytin Dalı

2006 - Hacı

2006 - Sıla

2008 - Arka Sokaklar

2008 - Adanalı

2011 - Reis

2013 - Fatih