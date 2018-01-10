İngiliz kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını sildi. Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Meghan Markle’ın tüm sosyal medya hesaplarının sildiği ve kendisini takip eden herkese minnetar olduğu olduğu açıklandı.

Prens Harry ile kasım ayında nişanlanan ABD’li eski oyuncu Meghan Markle, sosyal medya hesaplarını sildi. Markle’ın Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını sildiği İngiliz kraliyet sarayı Kensington da bu bilgiyi doğruladı. Yapılan açıklamada, Markle’ın bir süredir hesaplarını kullanmadığı belirtildi.

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek kraliyet ailesinin seçkin bir üyesi olacak olan Meghan Markle’ın, bu kararı medeni durumu ile ilgili olarak verdiği düşünülüyor.

Üst düzey monarşi üyelerinin resmi Facebook ve Instagram hesapları bulunuyor ancak buralardan kişisel bir şey paylaşmıyorlar.