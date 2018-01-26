Meğer Türkler yapmış! Sadece 999 adet üretileceği açıklanmıştı

‘Dünyanın ilk tam boyutlu lüks SUV Coupe’si’ olarak lanse edilen ve en pahalı Range Rover olacağı açıklanan otomobilin resmi olarak önce iç kabininin görselleri yayınlandı.



Bu fotoğrafta otomobilin deri döşemelere, ahşap trime ve gövde boyunca uzanan bir merkez konsola sahip lüks iç kabinine sahip olduğu dikkat çekti.

YAN SANAYİNİN KUYUMCUSU

İşte sadece 999 adet üretilecek ve bu yılın sonunda satışa sunulacak bu özel otomobilin gövde boyunca uzanan ahşap gövdesinin Tuzla’daki İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’ndeki Mata Automotive’nin fabrikasında geliştirilip üretildiği ortaya çıktı.

2004 yılında kurulan veAston Martin, Jaguar/Land Rover, Bentley, Tesla gibi dünyaca ünlü markaların iç ahşap kaplama ve fiber dekoratif parçalarını üreten Mata Automotive isimli Türk şirket 2018 yılında 60 milyon dolarlık ciro hedefliyor.

Kendisini, ‘Yan sanayinin kuyumcusu’ olarak tanımlayan şirketin CEO’su Erce Kaşlıoğlu internet sayfalarında yayınlanan açıklamasında, “Biz seri üretim yapmıyoruz. El işçiliğine dayalı çok değerli mücevherler yapıyoruz” yorumunu yapıyor.

LÜKS MARKALARLA ÇALIŞIYOR

2008 yılından beri Aston Martin’in yüzde 100 tüm iç tasarımlarını yapan Mata Automotive ayrıca yine İngiliz Jaguar/Land Rover Grubu’nun da yüzde 100 iç tasarımlarını geliştiriyor. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren 5 üreticiden biri olduklarını açıklayan CEO Kaşlıoğlu 2010 yılından bu yana ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da iç tasarımlarını yaptıklarını belirterek, “Devamında ABD’deki bütün elektrikli araç markaları müşterimiz oldu” açıklamasını yapıyor. Şu anda İngiliz Aston Martin, Range Rover ve Jaguar dışında Türk şirket Cadillac, GM, Chrysler, RAM markalarının modellerinin de iç tasarımlarını yapıyor.



