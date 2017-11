Mega projelerle değerleniyor

BAŞAKŞEHİR’in lokasyon avantajının yanı sıra yapılan yeni yatırımlarla değeri yükselecek. Bölgede ulaşım, spor, sağlık ve kültürel alanda da projeler hayata geçireceklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’i diğer ilçeler arasından bir adım öne çıkaran değerleri şöyle açıkladı: “Başakşehir İstanbul’un en yeşil ilçelerinden. Ulaşım kolaylığı ile bir adım öne çıkan ilçemiz İstanbul’daki raylı sistemlerden en çok istifade eden ilçe olacak. İkitelli Organize Sanayi bölgesine ev sahipliği yapması ve Avrupa’nın en büyük şehir hastanesinin yer alacağı ilçe oluşu önemli avantajlar. Yeni kurulduğu için düzenli bir şehirleşme süreci yaşayan Başakşehir İstanbul’un en büyük meydanına sahip. Sportif manada olimpiyatların yapılabileceği tesislerin yer aldığı ilçemizde yenilikçi fikirlerin hayat bulduğu teknoloji ve yaşam merkezi de bulunuyor.”



‘İSTANBUL’UN EN YEŞİLİ’

İlçede yeşile önem verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet projesi gibi büyük yeşil alanları ile bilinen Başakşehir, Şamlar Orman alanlarında halkın hizmetine sunulan spor ve mesire alanlarının yanı sıra 105 parkı ile İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Kayabaşı’nda TOKİ tarafından 1.5 milyon metrekarelik devasa bir park daha inşa ediliyor. Kayapark ve devamında eklenecek yeşil alanlar ile ilçe, meşhur Sular Vadisi gibi ikinci bir Vadi projesine kavuşmuş olacak. Başakşehir’de kişi başı yeşil alan miktarı Avrupa standartları olan yüzde 13’ün üzerinde” dedi.



ULAŞIMI KOLAY

Başkan Kartoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Trakya Otoyolu, TEM Yolu ve 3. Köprü Yolu ile dışarıya açılan Başakşehir’in, içeride de geniş bağlantı yolları ve viyadüklerle trafik sorununun yaşanmadığı ilçelerden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Başakşehir ve Kayaşehir arasında inşa edilmekte olan viyadükler ve bunlara bağlantı yollarının inşaatının hızla devam ettiğini belirten Kartoğlu, “Tüm viyadüklerimiz tamamlandığımda; TEM Yoluna, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna ulaşmak çok kolay olacak” dedi.



DEMİR AĞLARLA ÖRÜLECEK

2013 yılında hizmete açılan Başakşehir- Bağcılar- Yeni Kapı Metro hattına ilave olarak ilçeye 3 metro ile 1 tramvay hattı daha geleceğini dile getiren Başkan Kartoğlu, “Başakşehir-Yenikapı hattı ile Avrupa yakasında Sarıyer’e kadar, Anadolu yakasında da Pendik’e kadar raylı sistem ile ulaşılır hale gelen Başakşehir, toplamda 50’ye yakın metro istasyonu ile ulaşımı en kolay ilçelerinden biri olacak. Mevcut Yenikapı-Kirazlı- Metrokent hattının Kayaşehir’e ulaşması için çalışmalar başladı. Şehir hastanesi dahil 4 durak ekleniyor. Yakında başlanacak kazı çalışmalarının 2019 yılında tamamlanarak metronun Kayaşehir’e ulaşması sağlanacak. Planlanan 3 yeni metro hattı ve 1 tramvay hattı ile birlikte, yenilenen Halkalı-Çatalca banliyö treninin de Bahçeşehir’de bir durağı yer alan Başakşehir, İstanbul’un raylı sistem hatlarından en çok istifade eden ilçelerden biri konumuna gelecek” diye konuştu.







300 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Makine, otomotiv, mobilya, mutfak eşyaları, elektrik-elektronik, plastik, ahşap, ayakkabı, deri, döküm, metal, tekstil, CNC kalıp gibi birçok farklı sektörü bünyesinde barındıran İkitelli Organize Sanayi Bölges’nin, yaklaşık 30 bin işyerinde, 300 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Başkan Kartoğlu, ülke ekonomisine yıllık ortalama 5-6 milyar dolar katma değer üretildiğine de dikkat çekti.



AKILLI BELEDİYECİLİK

AKILLI Belediyecilik” hizmet anlayışı çerçevesinde ilk adım olarak teknoloji yaşam merkezi Living Lab kurduklarını belirten Başkan Kurtoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak, tüm dünyada 406 tane, Avrupada 341 tane olan Living Lab yaşam laboratuvarların Türkiye’deki ilk ayağını kurduk. Avrupa Living Lab’lar Birliği ENoLL (European Network of Living Labs) yönetim kurulu üyesi sadece Başakşehir Living Lab. Bu merkezde, şehir yönetimi odaklı teknolojik projeler başta olmak üzere her türlü inovasyon projesi hayata geçiyor. Belediye olarak çöplerin düzenli olarak kaldırılması için akıllı çöp toplama sistemini geliştirdik. Daha fazla sayıda insanın çöpünü daha az maliyetle toplayabiliyoruz. Akıllı sistem sayesinde konteynırlardaki doluluk oranlarını merkezden görebildiğimiz için dolduğu an çöp kamyonu göndererek zaman ve yakıttan ciddi manada tasarruf ediyoruz” dedi.



437 BİN METREKARELİK MEYDAN

GÜNÜMÜZDE ülkelerin değil, şehirlerin yarışır hale geldiğini belirten Başkan Kartoğlu, şehirlerin de sokaklarıyla, caddeleriyle ve meydanlarıyla fark yarattığını ifade etti. Bölgede yaptıkları park ve yeşil alan çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “65 bin metrekarelik alanda inşa etmekte olduğumuz ve altında metro istasyonu ile otoparkın da yer alacağı Kayaşehir Kent Meydanı projemiz, yanı başındaki 362 bin metrekarelik Botanik Park ile birlikte toplam 437 bin metrekarelik alan ile İstanbul’un en büyük ve en güzel meydanlarından biri olacak. Türkiye’nin ilk planlı kent meydanı olacak olan projede ilçemizin tüm kamu kurumları da aynı meydanda yer alacak” dedi. Başkan Kartoğlu, şehir meydanına çok yakın mesafede bu yıl eğitim öğretime açılan İbn Haldun Üniversitesi’nin de ilçeye ayrı bir prestij katacağını söyledi.







ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILACAK

ENGELLİ vatandaşlar için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Kartoğlu, “Ağır ve mental engellilerin eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı anda alacağı Türkiye’de ilk ve tek engelli rehabilitasyon merkezi Başakşehir’e inşa ediliyor. Başakşehir Engelli Rehabilitasyon Merkezi (BERM) 16 bin metrekarelik alanıyla da Türkiye’nin en büyük Engelli Rehabilitasyon Merkezi olacak. 24 sınıf ve 9 bireysel eğitim sınıfının yer aldığı Başakşehir Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde, son teknoloji ve tekniklerle donatılmış ‘Uzay terapi, duygusal algı, duygusal bütünleşme ve robotik rehabilitasyon odaları’ yer alıyor. Kayaşehir bölgesinde inşa edilen Başakşehir Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin 2018 eğitim döneminde hizmet açılması planlanıyor. Merkezin Robotik odasında; yürüme bozukluğu olan engelliler robotlarla yürütülecek. Robotik bağlantılar ve kollardan destek alarak yürüme egzersizleri yaptırılan engelliler sağlıklarına kavuşacak. Uzay terapi odasında ise çeşitli aletlerle hastaya yerçekimsiz ortama benzer bir alan sağlanarak, tedavisi yapılacak. Ulaşımın evden servislerle sağlanacağı Türkiye’nin en büyük Rehabilitasyon Merkezi’nde 2 adet rehabilitasyon havuzu da bulunuyor. Bu havuzlarda suyun sağladığı avantajlardan faydalanılarak ortopedik veya zihinsel engellilerin bedensel ve zihinsel olarak gelişimleri sağlanacak. Merkezde 60 araçlık otoparkta yer alıyor” diye konuştu.



ŞEHİR HASTANESİ YÜKSELİYOR

2.700 yatak kapasitesine sahip olacak İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Hastanenin 2020 yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Günde 23 bin 600 hastaya hizmet vermesi öngörülen şehir hastanesi, tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Yalnızca Başakşehir’e değil çevre ilçeler ve illere de hizmet verecek şehir hastanesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.



ULAŞIM VE GÜVENLİK SORUNU YOK

MAKRO İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Başakşehir’in siyasette, sporda ve şehirleşmede marka olduğunu söyledi. Bölgenin en önemli avantajını planlı şehirleşme ile yola çıkması olarak değerlendiren Uyan, parsel bazlı imar tadilatları yapılmadığını ve Avrupa şehirlerinde olduğu gibi planlı büyüme yaşandığını ifade etti. İstanbul’da şehirleşme anlamında 3 temel sorunun deprem riski, ulaşım ve güvenlik problemi olduğunu belirten Uyan, bu 3 sorunun da Başakşehir’de olmadığına dikkat çekti. Bölgenin tüm bağlantı yollarının kesişim noktasında olduğunu ve yapılan yol çalışmalarıyla trafik sorununun çözüldüğünü ifade eden Uyan, diğer bir önemli avantajın da arsa stoku olduğunu dile getirdi. Uyan, “İstanbul Avrupa yakasının haritasına bakınca büyük yatırımların burada yapılmasının şans değil mecburiyet olduğunu görüyoruz. Başka hiçbir ilçede bu kadar geniş alan yok” dedi.



UYGUN FİYATLI KONUT ÜRETİLMELİ

FUZUL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Başakşehir bölgesinin ilk müteahhit firması olduklarını ve şirket merkezlerinin de bölgede bulunduğunu söyledi. 6 yıl önce bölgenin ilk alışveriş merkezini hayata geçirdiklerini, binlerce konut teslim ettiklerini belirten Akbal, yeni yatırımlarında sürdüğünü ifade etti. Bölgeye ilk geldiklerinde çok fazla yapılaşma olmadığını, bugün ise bambaşka bir noktaya gelindiğini belirten Akbal, ilçenin geleceğinin da daha parlak olacağını belirtti. Başakşehir’de en önemli sorunun ise uygun fiyatlı konut geliştirilememesi olduğunu ifade eden Akbal, markalı konutta metrekare satış fiyatının 5-6 bin liraya geldiğini söyledi. Akbal,” Bu rakam bölgeye gelecek insanlar için oldukça yüksek. Satıştaki durgunluk da bunu gösteriyor. TOKİ ve Emlak Konut öncülüğünde ulaşılabilir fiyatlı evler üretilmeli” diye konuştu.



70 BİN YENİ KONUT İHTİYACI

BAŞAKŞEHİR’e ilk kez 2001 yılında ziyaret ettiğini belirten EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, “O dönem burada kimse yok,’ konut yapılır mı’ dedim. 15 yıl sonra işadamı arkadaşım Mehmet Çeker aradı ve Emlak Konut ihalesinden aldığı alanda proje yapacağını, ortak olmak istediğini söyledi. Bir geldim ki bölge komple değişmiş. Projeyi birlikte yapamaya karar verdik. Kısa zamanda bu gelişim gösteren ilçenin daha da gidecek yolu var. Bundan sonra Başakşehir’e yeni hikaye lazım. Şehir konut ve altyapı yanında meydanlar, oyun alanları, sinema, tiyatro salonu ve eğlence mekanları istiyor” dedi. 400 bin olan ilçe nüfusunun 2023’e kadar yüzde 47 artmasını beklediklerini belirten Çelik, “Bölgeye 200 bin nüfus gelecek. Hane halkı ortaması ise 3 kişi. Bu da demek ki 70 bin yeni konut ihtiyacı doğacak. Bu noktada genç belediye başkanının öncülüğünde yeni bir hikaye ile yola devam edecek Başakşehir’in geleceği de parlak” dedi.



GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ

1994 yılında Başakşehir’in, 2008 sonrası da Kayabaşı bölgesinin değişmeye ve gelişmeye başladığını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Bölge TOKİ ve Emlak Konut öncülüğünde bambaşka bir çehreye kavuştu. Bölgede tüm firmalar da üzerine düşeni yaptı. Başakşehir’de sosyal donatı alanları geniş, yeşile yer ayıran nitelikli projeler hayata geçti. Biz geliştiricilerin yanı sıra kamu yatırımları da Başakşehir’in gelişimi için önemli bir faktör oldu. Son olarak şehir hastanesinin de yapımı başladı. Biz Başakşehir’in geleceğine güveniyoruz” dedi. Kurdaki iniş çıkışlarla ilgili de bir değerlendirme yapan Çetinsaya, “Bizim bir arsa almamız, proje geliştirmemiz ve inşa etmemiz 6-7 yıllık bir süre. Günlük olaylarla yatırım kararı almıyoruz. Gayrimenkul yatırımları uzun soluklu işler. Günlük hareketler daha çok alıcı tarafını etkiliyor. Şu dönemde kur etkisi ile yatırımcıdan çok ihtiyaç sahibine ev satıyoruz” dedi.