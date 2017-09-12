Mega projeler yabancı takibinde

Fuara gelen kurumsal ve bireysel yatırımcıların Türkiye’yi yakından takip ettiğini belirten Kurum, “Sadece alacakları evi değil alt yapı yatırımlarını da soruyorlar. Körfez geçişi, 3. Köprü ve en çok da 3. Havalimanını soruyorlar. Kanal İstanbul yapılacak mı diyorlar.”

YURTDIŞI OFİSLERİ

Kurum, siyasi gerilimlerin yatırımcılara etki yaratmadığını, yabancıların Türk gayrimenkul pazarına ilgisinin sürdüğünü söyledi. Bu ilgi nedeniyle yeni bir karar aldıklarını da açıklayan Kurum, “Orta Doğu ve Avrupa’da satış ofisleri kurmaya karar verdik. Yabancı alıcı bu ofisten gerekli bilgileri alacak ve tüm alım işlemlerini yapacak” dedi. Bu yılki 15 milyar liralık ihale hedefinin 13 milyarını yaptıklarını söyleyen Kurum, önümüzdeki günlerde Ankara Devlet Mahallesi’nin yanı sıra İstanbul’da Florya, Nişantaşı’nda ihale yapacaklarını kaydetti.

Kurum, Emlak Konut müteahhitlerinin 15 Eylül’de ödemelerin 1 yıl ertelendiği bir kampanyaya başlayacağını kaydetti.