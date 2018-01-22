Mega projeler İstanbul'da görücüye çıkıyor

Fuar düzenleyicisi MCI Fuarcılık’ın Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer, en önemli amaçlardan birinin, projelerin müteahhit, mühendis, müşavir ve tedarikçi gibi paydaşlarını bir araya getirmek olduğunu belirtirken, “Fuarda sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli olan ‘Çanakkale 1915 Köprüsü’, ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ ve ‘Kanal İstanbul’ gibi mega projelere de özel yer ayrılacak” dedi.

Tümer, karayolu, köprü ve tünel inşaatında, gelişen teknolojinin sektöre yön verdiğini ve başarılı olmak için tüm dünyayı yakından takip etmenin gerekliliğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

ÖNEMLİ PROJELERE LANSMAN

“Fuar kapsamında sektörde faaliyet gösteren herkese en son teknolojileri görme olanağı sunacağız. Ayrıca, yerli ve yabancı firmalar “Müteahhitler Locası” ile üst düzey yöneticilerle özel ikili görüşmeler çerçevesinde bir araya gelme imkânı bulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, uluslararası müteahhit şirketlerinden, iskele ve kalıp üreticilerine; yük kaldırma makine ve ekipmanları üreticilerinden, tünel açma kapama makine tedarikçilerine uzanan geniş bir yelpazede katılım gerçekleşecek. Tüm bunların yanı sıra, özel olarak planlanan çalıştay alanı içerisinde yurtdışından ve yurtiçinden önemli projelerin lansman sunumları ve yeni teknolojiler izleyicilere sunulacak. Bu nedenle 3-6 Ekim’de ilk kez uluslararası gerçekleşecek 3. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, sadece yatırımcılar açısından değil, tüm iş dünyası açısından büyük önem taşıyor.”