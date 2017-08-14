Mega limanda ruhsatlar iptal

Ataköy sahilde ‘Mega Yat Limanı’ adı altında başlatılan yeni projede deniz 140 dönüm yani 140 bin metrekare dolduruldu. 10 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir kara oluşturuldu.

140 bin metrekarelik dolgu alanında 3 katlı ticaret ve eğlence merkezi, 2 katlı lokanta ve gazino, 2 katlı kongre merkezi, 5 katlı yönetim ofisi, 5 katlı tekne satış ofisi, 724 ve 320 araçlık açık otopark ve ayrıca 5 ayrı yerde 32 araçlık açık otopark, tekne onarım ofisleri, yüzme havuzları yer alacaktı. Bu inşaatların yapımı için Bakırköy Belediyesi’nden inşaat ruhsatı istendi. Belediye onaylı vaziyet planı olmadığı gerekçesiyle inşaat ruhsatlarını vermedi.

Bunun üzerine şirket 644 sayılı KHK’nın 2. maddesi gereği inşaat ruhsatlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldı. Bakırköy Belediyesi de bu duruma tepki olarak 6 Kasım 2016 pazar günü belediyenin bahçesinde referandum yaptı. ‘’Ataköy Yat Limanı ve Ek Projelerini Kamuoyuna soruyoruz’’ pankartı asılarak halkın sandığa gitmesi istendi. Sayım sonucunda, oy kullanan 3 bin 458 kişiden bin 988’inin “evet”, bin 451’inin “hayır” yönünde tercihte bulunduğu belirlendi. Ancak buna rağmen Bakırköy Belediyesi ruhsat konusunda direneceğini açıkladı.

Bakırköy Çevre Dostları Derneği İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ruhsatların yetkisiz şekilde verildiğini ileri sürerek dava açtı. Mahkeme bilirkişi raporunu da dikkate alarak 18.07.2017 günü şu kararı verdi; ‘‘Bakırköy Belediyesi’ne müracaat edildiği tarihte, henüz geçerli bir vaziyet planı bulunmadığı, nitekim söz konusu şirketlerin bu durumu bildiği için öncesinde yeni vaziyet planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, bakanlığın yetkinin Bakırköy Belediyesinde olduğunu belirtmesi üzerine belediyeye başvuru yaptığı, dolayısıyla yapıya ait mimari projenin bakanlıkça ruhsat verildiği tarihteki vaziyet planına uygun olmadığı, dolayısıyla Bakırköy Belediyesince anılan şirketlerin ruhsat başvurularının sürüncemede bırakıldığından söz etme olanağı bulunmadığı, davalı idarece belediyece düzenlenecek yeni vaziyet planı yürürlüğe girmesinin akabinde inşaatı yürüten şirketlerin Belediyeye anılan vaziyet planı dikkate alınarak ruhsat başvurusu yapması beklenmeden düzenlendiği dava konusu inşaat ruhsatlarında yetki yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dav a konusu ruhsatların iptaline karar verildi.’’

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