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‘Mega’ iptal

ÖMER ERBİL
14 Ağustos 2017 - 23:07Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:07

İSTANBUL Ataköy’de deniz doldurularak üzerine yat limanı, restoran, kafetarya konaklama alanı gibi tesislerin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatları mahkemece iptal edildi. Hürriyet 2013’te “Ataköy’e Yarımada” manşetiyle dolgu yapıldığını duyurmuştu. Dati Yatırım Holding’in Mega Yat Limanı adı altında başlattığı projede deniz 140 bin metrekare dolduruldu.

BELEDİYE RUHSAT VERMEDİ

Bu inşaatların yapımı için Bakırköy Belediyesi’nden inşaat ruhsatı istendi. Belediye onaylı vaziyet planı olmadığı gerekçesiyle ruhsatı vermeyince şirket ruhsatlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldı. Belediye ise 6 Kasım 2016’da referandum yaptı. Sayım sonucunda, oy kullanan 3 bin 458 kişiden bin 988’inin “evet”, bin 451’inin “hayır” yönünde tercihte bulunduğu belirlendi.

Bakırköy Çevre Dostları Derneği İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde verilen ruhsatların yetkisiz şekilde verildiğini ileri sürerek dava açtı. Mahkeme bilirkişi raporunu da dikkate alarak 18.07.2017 günü şu kararı verdi: “Bakırköy Belediyesi’ne müracaat edildiği tarihte, henüz geçerli bir vaziyet planı bulunmadığı, nitekim söz konusu şirketlerin bu durumu bildiği için öncesinde yeni vaziyet planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, bakanlığın yetkinin Bakırköy Belediyesinde olduğunu belirtmesi üzerine belediyeye başvuru yaptığı, dolayısıyla yapıya ait mimari projenin bakanlıkça ruhsat verildiği tarihteki vaziyet planına uygun olmadığı, dolayısıyla Bakırköy Belediyesince anılan şirketlerin ruhsat başvurularının sürüncemede bırakıldığından söz etme olanağı bulunmadığı, davalı idarece belediyece düzenlenecek yeni vaziyet planı yürürlüğe girmesinin akabinde inşaatı yürüten şirketlerin Belediyeye anılan vaziyet planı dikkate alınarak ruhsat başvurusu yapması beklenmeden düzenlendiği dava konusu inşaat ruhsatlarında yetki yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu ruhsatların iptaline karar verildi.”

Etiketler: ataköy , istanbul , gazetehaberleri
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