MEF ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenmeye sınırsız ÖZGÜRLÜK

Günümüzde internetle doğup büyüyen, teknoloji odaklı, algıları farklı, beklentileri ise çok yüksek Y ve Z kuşağı, geleneksel yöntemlerle yeterince ders çalışmıyor. Onlar ezbercilikten uzak olmayı tercih ediyor. Sorgulayarak öğrenmeyi, deneyerek anlamayı tercih ediyor. MEF Üniversitesi işte tam da bu noktada yeni neslin beklentileriyle örtüşen yeni bir eğitimöğretim modelini sunmaya hazırlanıyor.

Dünyada son yıllarda çok konuşulan ‘‘Flipped Classroom’’ eğitim-öğretim sistemini Türkiye’de ve dünyada üniversite düzeyinde ilk kez uygulayacak olan MEF Üniversitesi, alışkanlıkları değiştirerek eğitimi ters yüz ediyor ve dört duvar arasından çıkarıyor. Üniversitenin kuruluşunda ise eğitimin duayen ismi Dr. İbrahim Arıkan ile eğitim- öğretim yönteminin belirlenmesinde öncülük eden, yükseköğretimin bilinen ismi Prof. Dr. Muhammed Şahin yer alıyor.

Bu yıl ilk öğrencilerinizi alıyorsunuz. Hangi fakülte ve programlara öğrenci alacaksınız?

- 2014-2015 akademik yılında 4 fakülte ve 12 programla ilk öğrencilerimizi almak için hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitim Fakültesi; İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programları ile kapılarını açıyor. Hukuk Fakültesi; Hukuk Programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programlarıyla eğitime başlıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Makine Mühendislikleri ve Mimarlık Programlarıyla bu yıl açılıyor.

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Programları belirlerken nasıl bir çalışma yaptınız?

-Programlarımızı açmadan önce çeşitli araştırmalar yaptık. Ana disiplinler üzerinden bölümlerimizi oluşturduk. Tabiri caiz ise moda bölümler açmadık. Biz öğrencilerimize açtığımız bölümlerde vereceğimiz eğitim ile profesyonel hayata hazırlayacak, 10-20 sene sonra da ana disiplinlerden türeyen bölümlerde iş yapabilir olarak yetiştireceğiz. Tüm programlardaki öğrencilerimize 3’üncü yıldan itibaren uzmanlaşma olanağı sağlayacağız. Örneğin bir öğrenci, Bilgisayar mühendisiyim ama yazılım konusunda uzmanım diyebilecek. Öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi’nde yüzde 30, diğer tüm fakültelerin programlarında ise yüzde 100 İngilizce olarak eğitim görecek. İlk öğrencilerini yetiştirmek için üst düzey 80 kişilik akademik kadro; aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. İngilizce hazırlık programında ise 20 kişilik tamamı yabancı uyruklu okutmanlardan oluşan kadro, İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak için farklı içerik ve müfredatlarla eğitim-öğretime hazır.

Üniversite olarak farkınız ne?

-MEF Üniversitesi’nde 2013 Mart ayında kurucu rektör olarak göreve başladım. Yeni bir üniversitenin kuruluş aşamasında yer almak farklı bir açılım gerektiriyor. Yeni şeyler yapmalı, söylenmeyeni söylemelisiniz. Kurulduğundan bu yana eğitim sektörüne yenilikler getiren MEF Eğitim Kurumları’nın üniversitesi olarak yükseköğretime bir farklılık getirmek zaten gerekirdi. Öncelikle bir vizyon ortaya koyduk ve bunu mütevelli heyetinde tartıştık. Daha sonra bu vizyonu iki çalıştayla olgunlaştırdık. İlk çalıştay özelikle yurtdışında doktorasını yapmış farklı üniversitelerden yardımcı doçentler, doçentler, profesörler ve aralarında bir de sanayici olan 25 kişilik bir gruptu. Diğeri ise sadece İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan 24 kişilik bir grubun görüşünü aldık. Özellikle yenilikçi fikirlerimiz öğrencilerden büyük destek gördü.

Sizden mezun olan öğrencilerin en belirgin özelliği ne olacak?

-Gelecek 100 yılı şekillendirecek yenilikçi ve global liderler yetiştirmeyi misyon edinirken, öğrencisiyle ve akademik kadrosuyla hep gelecek yüzyılı düşünerek kurumunun stratejisini belirleyecek, uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrenci başına kaç öğretim üyesi düşüyor?

-2014-2015 akademik yılında 520 öğrenci alacak olan MEF Üniversitesi’nde bir öğretim üyesine yaklaşık 10 öğrenci düşüyor.

Mezunlara kariyer yönlendirmesi yapıyor musunuz?

-Üniversitemizin ilk öğrencileri ile birlikte Kariyer Yönlendirme Merkezimiz, öğrencilerimizin gelecek ile ilgili planlarını yapmak, hedeflerini doğru belirlemek üzere hizmet verecek. Tüm bunların dışında, MEF Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanda 8 farklı sektörde 29 şirketi olan Arıkanlı Holding’in gücünü mezunlarının profesyonel eğitim süreçlerinde pratik uygulamalarında, mezun olduklarında ise iş fırsatları anlamında öğrencilerine destek olarak sunmayı planlıyor. Şirketlerin 7’si, Almanya’da konumlanan Armodillo Holding çatısı altında 7 ayrı ülkede faaliyet gösteriyor. Armodillo Holding’in yüzde 50 hissesi Arıkanlı Holding, yüzde 50 hissesi de Fransız Devlet Postanesi’nindir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği hakkında MEF Üniversitesi’nin çalışmaları var mı? Biraz bahseder misiniz?

- MEF Üniversitesi’nde, araştırmacı yönü güçlü öğretim üyesi kadromuz ile sanayi ile yakın işbirliği içinde yenilikçi projeler geliştirip gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin bu projelerde görev alabilecek, yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini geliştirip açığa çıkarabilecekleri ortamlar kuruyoruz. Ayrıca, başta kendi holdingimiz olmak üzere işbirliği içindeki diğer kuruluşlarda öğrencilerimizin stajlarını yapmalarını ve böylece uygulamanın içinde olmaları mümkün kılacağız. Tüm fakültelerimizde ilgili sektörlerden seçkin temsilcilerin yer aldığı kurullar sayesinde öğrencilerimiz ile sürekli bir gelişim içinde olacak.

MEF’lileri uluslararası fırsatlar bekliyor

MEF Üniversitesi’nde öğrencileri birçok uluslararası fırsat bekliyor. Tüm akademik programları en iyi global kurumlarla karşılaştırılarak oluşturuldu. Öğrenme kazanımları ve müfredat yapıları ise uluslararası akreditasyon standartlarına uygun, aynı zamanda da Bologna Süreci ile paralel olarak düzenlendi. Üniversitede öğrencileri İngilizce hazırlık sınıfından başlayan uluslararası bir ortam bekliyor. Hazırlık programındaki tüm kadro yabancı uyruklu okutmanlardan oluşuyor. İlk öğrenciler alınmadan önce, 2014-2020 yeni dönem Erasmus’unda yer almak için başvuruda bulunuldu. Avrupa dışında da MEF Üniversitesi öğrencilerini ABD ve Kanada’nın en iyi üniversitelerinde olduğu gibi; Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de değişim imkanları bekliyor.

Dürüst, adil, saygılı mezunlar yetiştirmek istiyorum

MEF Eğitim Kurumları’nın kurucusu, 8 farklı sektörde 29 şirkete sahip Arıkanlı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, MEF Üniversitesi’nin ise Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İbrahim Arıkan yıllardır eğitime getirdiği yeniliklerle tanınıyor. Öğretmenlikten holding patronluğuna yükselen, 29 şirkete sahip olmasına rağmen, çalışma ofisini MEF Okulları’nda kuran bir eğitim gönüllüsü, 1996’dan bu yana Türkiye’de serbest kıyafetle bir sınıfta iki öğretmenle eğitim veren MEF Okulları’nın kurucusu.

Bu yıl açılacak MEF Üniversitesi’ni “Yükseköğretimdeki Prestij Projemiz” diye nitelendiriyor. Tüm enerjisini MEF Üniversitesi’ne veren Dr. Arıkan, üniversitenin her detayı ile bir işadamı olarak değil, bir eğitimci olarak ilgileniyor. Arıkan, bugünün sıra dışı, Y ve Z kuşağı için MEF Üniversitesi’ni kurdu.

Eğitim-öğretim sistemini tersyüz edecek Flipped Classroom için büyük heyecan duyan Dr. Arıkan eğitimci ve yenilikçi kişiliğini MEF Üniversitesi’nin vizyonu ile adeta birleştirdi. Dr. Arıkan’ın üniversite ile ilgili düşünceleri şöyle:

‘‘MEF Eğitim Kurumları olarak bugüne kadar birçok yeniliğin öncülüğünü üstlendik, eğitim alanındaki bu deneyimimizi ve vizyonumuzu 8 farklı dalda faaliyet gösteren işletmelerimize de aktarıyoruz. Bu deneyimle oluşan Arıkanlı Holding’in gücü ile MEF Üniversitesi’ni yaşama geçiriyoruz. Bugün başarılarla dolu 42’inci hizmet yılımızı geride bırakmaya hazırlanırken, MEF Üniversitesini kurmanın gururunu yaşıyoruz. MEF Üniversitesi’nin yenilikçi eğitim-öğretim yöntemi Flipped Classroom, yükseköğretime yenilikler getirecek. MEF Üniversitesi’nin ilk mezunu olmak hayat boyu yaşanacak bir ayrıcalık olacak. Dürüst, adaletli, ifade ve inanç özgürlüklerine saygılı nice mezunlar yetiştirmek ve onların başarısı ile gururlanmak istiyorum.

Flipped Classroom’da ders nasıl işlenir?

Flipped Classroom dijital teknolojiye hâkim olan neslin, öğrenme şekline uygun bir eğitim-öğretim yöntemidir. İçinde bulunduğumuz dijital çağın bir gereği olarak Flipped Classroom öğrenmeyi öğretir. Bu yöntemde dersler şöyle işlenir:

- Öğrenci, akademisyenler tarafından hazırlanmış olan ders anlatım videolarını derse gelmeden önce istediği bir zamanda izler, not alır, sorularını hazırlar.

- Öğrenci, dersin birinci saatinden önce konu ile ilgili sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletir. Derste ise sorduğu soruların niteliğine ya da akademisyenin tercihine göre öğretim üyesi tarafından gruplandırılır. Grup çalışması içinde, öğretim üyesinin desteğiyle sorularına cevap aramaya çalışır.

- Dersin ikinci saatinde öğretim üyesi cevap bulunamayan soruları da kapsayacak şekilde konuları öğretir. Dersin sonuna doğru öğretim üyesi, güncel bir sorunu öğrencilere sunar ve grup çalışması içinde öğrencilerin bu soruna çözüm üretmelerini ister.

- Öğrencinin asıl ihtiyacı olan bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımı ders saatinde sınıfta akademisyenler ve sınıf arkadaşlarıyla birlikteyken gerçekleşir.

Yükseköğretime farklılık getiriyoruz

Hedefimiz; MEF Eğitim Kurumları’nın, eğitim alanındaki misyonunu, yükseköğretime farklılık getirecek bir üniversite ile sürdürmek oldu. Bu hedefi üç farklılık altında birleştirdik. İlk farklılığımız Flipped Classroom. MEF Üniversitesinde yenilikçi, bağımsızlıklarına düşkün, dünyadaki akranlarıyla kolayca iletişim kurabilen, teknoloji ile iç içe büyüyen Y ve Z kuşaklarını geleceğe Flipped Classroom Eğitim–Öğretim Yöntemi ile hazırlayacağız. İkinci farkımız 3+2, Lisans + Uluslararası Yüksek Lisans Programlarımız. Üçünçü farkımız ise 3 Yılda Lisans + 1 Yılda Tezsiz Yüksek Lisans’tır.

3 yılda lisans + 1 yılda tezsiz yüksek lisans

Bildiğiniz gibi şu anda lisans programının süresi 4 yıl. Öğrenci 4 yıl içinde mezun olabilmesi için 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredili dersini başarı ile tamamlaması gerekiyor. Biz öğrencilerimize; 240 AKTS krediyi 3 yılda bitirebilmeleri için ders seçimleri ve yaz okulunda zengin ders seçenekleri sunacağız. Bu olanaklar sayesinde öğrencilerimiz, isterlerse 3 yılda 240 AKTS olan lisans eğitimini tamamlayabilecek; 4’üncü yılda ise giriş koşullarını sağladıkları takdirdetezsiz yüksek lisans yapabilecekler.

Burs imkânları geniş

LYS’de ilgili puan türünde yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde; ilk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 1000 TL + yurt bursu ya da 600 TL’ye kadar yurt ücret desteği veriliyor. 101-1000 sıralamasındaki öğrencilere 9 ay süre ile aylık 750 TL + yurt bursu ya da 500 TL’ye kadar yurt ücret desteği var. 1001-5000 sıralamasındaki 9 ay süre ile aylık 500 TL + yurt bursu ya da 400 TL’ye kadar yurt ücreti desteği veriliyor. 5001-10.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 300 TL verilirken, 10.001-15.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile aylık 250 TL burs ödeniyor.

Şehrin merkezindeki üniversite

MEF Üniversitesi’nde İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta yer alan kampusumuz, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’na yürüme mesafesindeki ayrıcalıklı konumumuzla öğrencilik yaşamını zenginleştirecek olanaklarla dolu bir yaşam alanı sunuyoruz. Öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri kampus alanı ile hemen kampus yanında 75 dönüm alanda bulunan dev kültür sanat platformu, öğrencilere standartların ötesinde bir yaşam sunuyor. Kampusun yanında bulunan kompleks sayesinde kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip edebilecek olan öğrencilerimiz, Maslak’ın önemli lokasyonu sayesinde iş hayatıyla da tanışma fırsatı yakalayabilecekler.

Tanıtım Günleri

1-17 Temmuz tarihleri arasında üniversitenin tanıtım günleri var. Aday öğrenciler tercih dönemi boyunca Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin’e cep telefonundan ulaşabilir: 0549 778 55 00 İletişim: 0212 287 89 79 web: www.mef.edu.tr; e-posta: tercih@mef.edu.tr