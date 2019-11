MEF ÜNİVERSİTESİ ilk öğrencilerini bekliyor

Maslak’taki kampusunda öğrencilerine İstanbul’un öğrencilik hayatı için tüm fırsatlarını vermeye hazırlanan MEF Üniversitesi, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile bu yıl eğitim-öğretime başlayacak. Üniversite öğrencileri, Hukuk Fakültesi’nde yüzde 30, diğer tüm fakültelerin programlarında ise yüzde 100 İngilizce eğitim görecek.

MEF Üniversitesi, alanında uzman ilk etapta 80 kişilik akademik kadro ile okuyan, düşünen ve keşfedenlerin üniversitesi olmak hedefiyle bölümlerini ve müfredatını oluşturdu. Her program için ulusal ve uluslararası birçok benzer bölümde araştırmalar yapıldı. Bir profesyonelin ihtiyaç duyacağı tüm pratik ve teorik bilgiyi kapsayacak en ideal program oluşturuldu. Tüm bu çalışmalar yenilikçi eğitim-öğretim modeli Flipped Classroom ile birleşti. Her yapılan araştırma ve çalışma, Y ve Z kuşağı gençlerin sektörlerindeki en son teknolojik gelişmelere hakim olmaları, mezun olduklarında ise profesyonel hayata her yönü ile hazır olmaları ana teması etrafında şekillendi. İngilizce Hazırlık Programı’nda ise 20 kişilik tamamı yabancı uyruklu okutmanlardan oluşan kadro, İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak ve en kapsamlı şekilde öğretmek için farklı içerik ve müfredatlarla eğitim-öğretime hazır. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İbrahim Arıkan, “Üniversite eğitimi kişiye sadece belli bir kariyer süresince yetecek bilgiyi değil, hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgiyi ve deneyimi elde etmesini sağlayacak bir zihin alışkanlığı kazandırmayı amaçlamalı. Biz üniversitemizde tüm detaylar ile bunu amaçladık" dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, belirlenen akademik kriterler ile iddialı bir kadronun oluştuğuna belirterek "İlk öğrencilerimiz için hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Onları ezber bozan bir üniversite ortamı bekliyor. MEF Üniversitesi’nde yükseköğretime yenilik getiren eğitim-öğretim sistemi Flipped Classroom ile Y ve Z kuşaklarını yetiştireceğiz. Daha iyi bir dünya yaratmak için eğitim görecek MEF Üniversitelilerin fark yaratacak işlere imza atacağını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Geleceğin eğitimcileri MEF Üniversitesi’nde yetişecek

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1972’de kurulan MEF Eğitim Kurumları’nın vizyonunu gerçekleştirmek ve geleceğin nitelikli eğitimcilerini yetiştirmek için kuruldu. İlköğretim Matematik Eğitimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarında bu yıl 60 öğrenci alacak olan Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini, eğitim üzerine yürüttüğü uluslararası çalışmalarla ses getiren bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Özcan yürütüyor. Prof. Dr. Özcan, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olmak için 26 yıldır yaşadığı Amerika’dan ayrılarak Türkiye’ye yerleşti.

MEF Eğitim Fakültesi çatısı altında yetişecek geleceğin eğitimcileri için büyük heyecan duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Özcan “MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 21. yüzyıl becerilerine sahip, uluslararası standartlara göre en iyi şekilde yetişmiş, farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerini başarıya ulaştırabilen bilgili, becerili ve erdemli eğitimciler yetiştireceğiz’’ dedi. Eğitim Fakültesi, bu yıl tüm öğrencilerini yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarında burslu olarak alacak. Fakültede, uluslararası standartlara uygun en modern araç ve yöntemler kullanarak, teoriyle pratiği kaynaştıran “Okulda Üniversite Modeli” uygulanacak. Hem Türkiye’nin ulusal değer ve deneyimleri hem de uluslararası standartlar ışığında yapılandırılmış olan müfredatla fark yaratacak eğitimcilerin yetişmesi hedefleniyor.

Uygulamalı eğitim

MEF’te, öğretmen ve diğer eğitimci adaylarını; mesleklerini hem üniversitede hem de gerçek işyeri ortamı olan yurtiçi ve yurtdışı okullarda deneyim kazanarak öğrenecekleri bir ortam bekliyor. Öğretmen ve diğer eğitimci adaylarının araştırmaya ve deneyime dayalı eğitimi için MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile MEF Okulları arasında akademik bir ortaklık kuruldu. Benzer bir ortaklık, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar arasında kuruluyor. Öğretmen adaylarına uluslararası deneyim kazandırmak için MEF Üniversitesi ile yabancı ülkelerde bulunan üniversiteler ve okullarla işbirliği çalışmalarına başlandı.

Prof. Dr. Mustafa Özcan, “Fakültemiz bünyesinde ülkemizin ve dünyanın saygın üniversitelerinde eğitimlerini tamamlamış başarılı bir akademik kadro bulunuyor. ‘‘Eğitim değişimdir, herkes öğrenebilir, herkes değişebilir, insanı değiştirmek evreni değiştirmektir, eğitim, eşit doğmayanları eşitler’’ diyen herkesi MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bekliyoruz.” dedi. Fakültenin bu yıl öğrenci alacak bölümleri şöyle:

İlköğretim Matematik Eğitimi: Öğrencilere, matematik alan bilgisi yanı sıra, teknolojinin matematik eğitiminde nasıl kullanılacağı, sınıf yönetimi, öğrenciyi motive edecek matematik öğretim teknikleri, ölçme değerlendirme ve eğitimdeki bilimsel araştırma yöntemleri konusunda öğretmen adaylarına gereken bilgi, beceri, ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir müfredat hazırlandı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: Psikolojik danışman, bireylerin kişisel, sosyal, duygusal, eğitimsel ve mesleki alanlarda gelişmelerini sağlarken karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarına destek olan profesyonel yardım sağlayan kişidir. Bu yardım, bireylerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını, çevreleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve dengeli bir şekilde yürütebilmelerini ve var olan öz kaynaklarını en üst düzeyde kullanabilmelerini içerir.

Öğrencilerin okulların yanı sıra serbest veya özel sektöre ait kurumlarda yapacakları stajlar ve alacakları görevlerle meslekleriyle ilgili hem uygulama hem de akademik becerileri en üst düzeyde kazanmalarını hedefliyor.



HUKUK FAKÜLTESİ

Özgür ve yaratıcı eğitim ortamında yetişen MEF’li hukukçular geleceğin adaletini arayacak

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuvvetli bir adalet anlayışına ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip hukukçular yetiştirmek için kuruldu. Fakülte, öğrencilerinin sadece yürürlükteki hukuk kurallarını öğrenmesi için değil, hukukun genel ilkelerinin kavraması, analitik ve eleştirel düşünmesi, hukuk uygulamasının her aşamasında objektif bir yaklaşım benimsemesini sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 150 öğrenci alacak olan fakültenin dekanlık görevini ise Prof. Dr. Havva Karagöz yürütüyor.

Yaratıcı, yeniliğe açık, çok yönlü öğrenci yetiştirme ve hukuk araştırmalarını destekleme hedefiyle oluşturulan müfredatın yüzde 30’u İngilizce olarak düzenlendi.

Prof. Dr. Havva Karagöz, “İnsana doğrudan etki eden sonuçları olan bu mesleği seçen öğrencilere, eğitimlerinin her anında adalet ve hakkaniyet duygusunun güçlü ve etkin bir şekilde verilmesi ve objektif davranma bilincinin kazandırılması gerekiyor. Mezunlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı gözetmeksizin, mesleklerini ifa ettikleri her coğrafyada başarılı olabilmelerini istiyoruz. Kaliteli, nitelikli ve saygın bir hukuk eğitimi almayı; nitelikli, adaletli ve hakkaniyet değerlerine saygılı hukukçu olmayı arzu eden tüm öğrencileri fakültemize davet ediyoruz" dedi.

Hukuk: Adalet ve hakkaniyet bilinci ve duygusu güçlü, hukuk bilimi alanında yetkin ve bu sebeple hukuk kuralı yaratma konusunda yetenekli; mevcut hukuk kurallarını uygulamada yaratıcı; hukukun temel prensiplerine hakim; hukuk felsefesi, tarihi, karşılaştırmalı hukuk gibi bilimsel alt yapıyı oluşturacak klasik konuları bilen; ulusal ve uluslararası tüm mevzuata hakim ve hukuk bilgisine sahip; hukukçular yetiştirmek için bir müfredat hazırlandı.



MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgiyi pratikle birleştiren yaratıcı mühendis ve mimar olmak için adres MEF Üniversitesi

MEF Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Mimarlık Programlarından oluşuyor. Bu yıl 220 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde ulusal ve uluslararası akreditasyon gereklerine göre şekillendirilmiş olan lisans programları, araştırmacı yönleri güçlü, uluslararası tanınırlığı olan öğretim üyeleri ile yürütülecek.

Fakültenin dekanlık görevini Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal yürütüyor. Aynı zamanda MEF Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı da olan Prof. Dr. Ünal, "Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu artık mühendis ve mimarlardan daha fazla yaratıcılık ve yenilikçilik bekleniyor. Biz öğrencilerimizi tam olarak bu yönleri ile kuvvetli yetiştirmek için bir müfredat oluşturduk." dedi.

Fakültenin öğrenci alacak bölümleri şöyle:

Bilgisayar Mühendisliği: Donanım ve yazılım dersleri, sayısal sistem tasarımı, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi gibi dersler ve laboratuvar uygulamalarıyla destekleniyor. Program, öğrencilere, bilgisayar programlama, veri yapıları ve algoritmalar, veri tabanı yönetim sistemleri, programlama dilleri ve yazılım mühendisliği gibi derslerden oluşan kapsamlı bir yazılım dersi listesi sunuyor. Bu zorunlu derslere ek olarak, çok sayıda seçimli ders de bulunuyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Elektrik-elektroniğin temel konularıyla matematik, temel bilimler ve mühendislik tasarım derslerini bir araya getirecek şekilde oluşturuldu. Sayısal sistem tasarımı, mikroişlemciler, işaretler ve sistemler, mikroelektronik devreler gibi zorunlu dersler, öğrencilere yaparak deneyim kazandıracak laboratuvar dersleriyle destekleniyor.

Endüstri Mühendisliği: Programda özellikle üretim ve operasyon planlama ve tasarım, analiz, simülasyon ve optimizasyon, ve entegre sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği bilgi ve becerileri ile donanmış olarak küresel pazarda katma değer yaratabilecek, etik ve sosyal sorumluk içinde profesyonel ve entelektüel büyüme gösterebilecek mezunlar hedefleniyor.

İnşaat Mühendisliği: Tüm yapıların yapımı ve denetlemesini gerçekleştiren mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği Programı, yapıların analiz ve tasarımı için gereken matematik, temel bilimler ve mühendislik becerileri ile ilgili sağlam bir temel kazandırmak üzere tasarlandı.

Makina Mühendisliği: Mekanik sistemleri tasarlayan, analiz ve imalat gibi süreçlerini gerçekleştiren mühendislik dalıdır. Program, matematik, temel bilim, temel mühendislik ve mühendislik tasarım derslerini sentezlemekte ve ısı-akışkan, mikro/nano mekanik tasarım ve imalat, robotik ve otomasyon, yenilenebilir enerji sistemleri gibi alanlarda seçime bağlı derslerle genişlik ve derinlik sağlar.

Mimarlık: Program, teknik bilgilerini, kritik düşüncelerini, yenilikçi ve liderlik özelliklerini uygulayarak inşa edilen ve doğal çevrelerde pozitif değişiklikler meydana getirebilen kişiler yetiştirmeyi hedefliyor.



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hedef: 21. yüzyılın gençlerini yetiştirmek

MEF Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programlarından oluşuyor. Fakültenin Dekanlık görevini Prof. Dr. Erhan Erkut yürütüyor. Aynı zamanda Rektör Yardımcısı da olan Prof. Dr. Erkut, fakültenin vizyonunu; odaklandığı alanlarda araştırma yaparak bilgi üretmek olarak belirtiyor. Prof. Dr. Erkut şunları söylüyor:

“MEF Üniversitesi’nde; hür düşünen, gerçeği arayan, kendine güvenen, bağımsız ve ömür boyu profesyonel başarı için gereken yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İsmen ülkedeki birçok üniversitede olan fakültelerden biri olmalarına rağmen nitelik olarak MEF Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emsallerinden farklı olacak. 21. Yüzyıl için başarıyı belirleyecek yetkinlikleri göz önünde tutarak programlarımızı kurguladık.

Fakültenin bu yıl öğrenci alacak bölümleri şunlar:

Ekonomi: Esnek ve çeşitli ders programları sayesinde öğrencilerinin ana uzmanlık alanları dışında işletme, finans, siyasal bilgiler gibi farklı alanlardan ders almalarına olanak tanıyarak girişimci, araştırmacı ekonomistler olarak yetişmesini hedefliyor.

İşletme: 21. yüzyılda ülkemizde ve dünyada ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak yöneticiler ve girişimciler yetiştirmek. Bir işletme mezunu tüm fonksiyonel alanlardaki temel konulara hakim olması ve en az bir alanda uzmanlaşması gerekir. Bu uzmanlaşma seçmeli dersler ile sağlanır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: Siyaset, güvenlik, diplomasi, hukuk ve ekonomi alanlarında ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri analiz etmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanımları öğrencilere kazandırmak için yapılandı.