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    Medyaya ByLock operasyonu

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    10 Ağustos 2017 - 21:36Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 21:36

    FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 kişi hakkında arama ve yakalama kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün şüpheliler hakkında arama ve gözaltı çalışmalarına başladı. Birgün gazetesi editörü Burak Ekici de ByLock kullandığı tespit edildiği öne sürülen şüpheliler arasında yer alıyor. Burak Ekici, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Gözaltına alınanlardan Türkiye gazetesi yazarı Ahmet Sağırlı’nın da geçen hafta işine son verilmişti. Gözaltına alınan diğer gazetecilerin isimleri: Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay.

    Etiketler: gazetehaberleri , medya , fetö , bylock
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