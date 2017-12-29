Medyada kadının rolünü arttırmalı

Etkinlikte, Reklamverenler Derneği Başkası Ahmet Pura, P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay ve Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı, konuşmacı olarak katıldı.

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “10 Ocak günü Reklamverenler Derneği’nin yönetim kurulu toplantısı var, o toplantıda bu etkinlikten bahsedeceğim ve biraz daha bilinirliği arttırma yönünde ilk girişimim başlamış olacak” dedi.

P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay, “Herkesin eşit olduğu, eşit söz hakkına sahip olduğu, kadın-erkek ayrımcılığının olmadığı bir dünya yaratmak bize düşen görevlerden bir tanesi” dedi. Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı ise “Kadın çalışanların sayısı az, televizyonlarda kadın en doğru şekilde anlatılmalı. Bu toplumsal sorumluluktur” diye konuştu.