Mediterra Capital'den teknoloji sektÃ¶rÃ¼nde stratejik yatÄ±rÄ±m

Mediterra Capital, veri yedekleme, arÅŸivleme, depolama konularÄ±nda biliÅŸim servis pazarÄ±nÄ±n lider ÅŸirketlerinden, aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k 1000 ÅŸirketiyle iÅŸ yapan GlassHouse'u satÄ±n aldÄ±. Yeni yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde gerÃ§ekleÅŸen bu satÄ±n almayÄ± Mediterra Capital'in ortaklarÄ±ndan Orhan Ayanlar ile GlassHouse'un Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirilen Alp BaÄŸrÄ±aÃ§Ä±k, DHA'ya deÄŸerlendirdi. Ayanlar, Mediterra Capital olarak en Ã¶nemli hedeflerinden birinin TÃ¼rkiye'de alanÄ±nda lider orta Ã¶lÃ§ekteki ÅŸirketlere yatÄ±rÄ±m yaparak, onlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmek ve istihdam yaratmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ayanlar bu hedef doÄŸrultusunda GlassHouse'u satÄ±n alarak teknoloji sektÃ¼rÃ¼nde yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ± ÅŸirket sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e yÃ¼kseldiÄŸini bildirdi.

"ÃœÃ‡ ANA SEKTÃ–RDE 30 YATIRIM YAPTIK, 22 DE ÅžÄ°RKET SATIÅžI YAPTIK"

Ayanlar, "300 milyon avro'luk iki fon iÅŸletiyoruz. Bizim amacÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye'de orta Ã¶lÃ§ekteki ÅŸirketlere yatÄ±rÄ±m yapmak, bÃ¼yÃ¼tmek ve istihdam yaratmaktÄ±r. 4-5 yÄ±l sonra da bu ÅŸirketlerdeki hisselerimizi satmak. BugÃ¼ne kadar Mediterra'da ekip olarak, Ã¼Ã§ ana sektÃ¶rde 30 yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k, 22 de ÅŸirket satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±k. Bu sektÃ¶rler, tÃ¼keticiye yakÄ±n olan ÅŸirketler, KOBÄ° ve orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlere servis veren ÅŸirketler ile bir de yurtdÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸ yapan orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlerdir" dedi.

"STRATEJÄ°MÄ°Z, TÃœRKÄ°YE'DE 50 Ä°LA 250 MÄ°LYON CÄ°ROLU ORTA Ã–LÃ‡EKLÄ° ÅžÄ°RKETLERE YATIRIM YAPMAK"

SektÃ¶rÃ¼nde lider olan ÅŸirketlere yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ±n kaydeden Orhan Ayanlar, yatÄ±rÄ±mlarla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸirkete iyi bir yÃ¶netim ekibi getirerek, iyi bir vizyon ve strateji kurarak, kÄ±sa bir sÃ¼rede belli bir noktaya getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim en Ã¶nemli kriterlerimizden birisi bu yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸirketlerde 'katma deÄŸerimiz var mÄ± yok mu' diye tespit etmemiz lazÄ±m. Stratejimiz, TÃ¼rkiye'de 50 ila 250 milyon cirolu orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlere yatÄ±rÄ±m yapmaktÄ±r. GlassHouse'u iki gÃ¼n Ã¶nce satÄ±n aldÄ±k. YatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ana sektÃ¶rlerden bir tanesi teknolojidir. Mediterra Capital olarak bugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen teknoloji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Daha Ã¶nce 'Logo YazÄ±lÄ±m', 'Mobiliz', '3pay', 'Netsis'e yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±k; 5'incisi ise GlassHouse oldu. TÃ¼rkiye'de teknoloji sektÃ¶rÃ¼ne en fazla yatÄ±rÄ±m yapan ÅŸirketiz"

"GLASSHOUSE ZATEN TÃœRKÄ°YE'DE LÄ°DER BÄ°R ÅžÄ°RKET"

Orhan Ayanlar, veri yedekleme sektÃ¶rÃ¼nde lider konumda olan GlassHouse ile ilgili en Ã¶nemli hedeflerinin ciroyu dÃ¶rt, beÅŸ kat artÄ±rmak olduÄŸunu belirtti. Ayanlar, "Ä°yi bir ekiple, mÃ¼ÅŸterilerimizin data ile ilgili her tÃ¼rlÃ¼ isteklerini yerine getirmek istiyoruz. Bu alanda son iki yÄ±lda Ã¼retilen data insanlÄ±k tarihinde itibaren Ã¼retilen datadan Ã§ok fazla. DolayÄ±sÄ±yla data yoÄŸunluÄŸu ve hassasiyeti Ã§ok yÃ¼ksek. Bu alanda da GlassHouse zaten TÃ¼rkiye'de lider bir ÅŸirket" dedi.

2018'DEKÄ° YATIRIM HEDEFLERÄ°

Mediterra Capital olarak senede en az 2 ya da 3 ÅŸirketi satÄ±n alarak yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Orhan Ayanlar, "2018'in ilk yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± GlassHouse'u satÄ±n alarak yaptÄ±k. 2018 iÃ§in GlassHouse dahil 70 ila 100 milyon avro'luk bir yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

GLASSHOUSE'A YENÄ° GENEL MÃœDÃœR

SatÄ±n almadan sonra GlassHouse'un Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirilen Alp BaÄŸrÄ±aÃ§Ä±k ise GlassHouse'un yeni alanlarda ve yeni pazarlardaki bÃ¼yÃ¼mesini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaÄŸrÄ±aÃ§Ä±k, "BiliÅŸim alanÄ±nda hem dÃ¼nyada hem de TÃ¼rkiye'de bir transformasyon' (dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m) yaÅŸanÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler, veriyi kullanarak tÃ¼keticilere daha iyi servis vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle beraber biliÅŸim teknolojileri alanÄ±nda bir transformasyon olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'de donanÄ±m altyapÄ± piyasasÄ± yarÄ±m milyar dolara ulaÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda bu donanÄ±m pazarÄ±nÄ±n servis ayaÄŸÄ± var. Orada da 1,4 milyar dolarlÄ±k bir pazar oluÅŸtu. BunlarÄ± toplamÄ± neredeyse 2 milyar dolarlÄ±k bir pazarÄ± oluÅŸturuyor" diye konuÅŸtu.

YÃœZDE 60 PAZAR PAYINA SAHÄ°P

GlassHouse'un veri yedekleme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Alp BaÄŸrÄ±aÃ§Ä±k, "TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k bin ÅŸirketiyle iÅŸ yapÄ±yoruz. Kendi segmentimizde yÃ¼zde 60 pazar payÄ±mÄ±z var" dedi.

"Mediterra'nÄ±n satÄ±n almasÄ±yla biz de bir transformasyondan geÃ§eceÄŸiz" diyen BaÄŸrÄ±aÃ§Ä±k ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BugÃ¼ne kadar mÃ¼ÅŸterilerimize veri yedekleme de servis veriyorduk artÄ±k yazÄ±lÄ±m tabanlÄ± 'veri merkezi teknolojileri' dediÄŸimiz yeni teknolojilerde servis vereceÄŸiz. Bizim iÃ§in ikinci bÃ¼yÃ¼me alanÄ± yÃ¶netilebilen servislerdir. TÃ¼rkiye'de donanÄ±m pazarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ katÄ± bir pazar var. Burada da yeteneklerimizi kullanarak maksimum pazar payÄ±mÄ±zÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. GlassHouse'un iÃ§indeki bilgi birikimi, ne DoÄŸu Avrupa'da ne de Orta DoÄŸu'da bir eÅŸinin bulunmamaktadÄ±r. Yapmak istediÄŸimiz en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlardan bir tanesi de uluslararasÄ± pazara aÃ§Ä±lmak ve elimizdeki bilgi birikimini ihracata Ã§evirmektir. Veri yedekleme alanÄ±nda GlassHouse, sektÃ¶rde aÃ§Ä±k ara Ã¶nde. Ancak bÃ¼yÃ¼meye, yurtdÄ±ÅŸÄ±na 'know-how' Ã¼retmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yazÄ±lÄ±m tabanlÄ± teknolojilere girdiÄŸinizde Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rebilen bir finans yapÄ±sÄ±na sahip olmak gerekir. Ã–zellikle yÃ¶netim ve yatÄ±rÄ±m alanÄ±nda yapacaklarÄ±nÄ±z son derece profesyonel olmalÄ±. Mediterra'nÄ±n bize tÃ¼m bu alanlarda 'know-how' katacak."

MEDÄ°TERRA CAPÄ°TAL HAKKINDA

YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda Avrupa KalkÄ±nma ve Ä°mar BankasÄ± (EBRD), Avrupa YatÄ±rÄ±m Fonu (EIF), Hollanda YatÄ±rÄ±m ve KalkÄ±nma BankasÄ± (FMO), International Finance Corporation, TÃ¼rkiye Teknoloji GeliÅŸtirme VakfÄ± (TTGV) gibi uluslararasÄ± ve yerli kurumlar bulunmakta. Mediterra Capital'in diÄŸer yatÄ±rÄ±mlarÄ± arasÄ±nda Logo YazÄ±lÄ±m, Arzum, SÃ¶ke Un, Tavuk DÃ¼nyasÄ±, UÄŸurlu BalÄ±k, Mobiliz, Mikro Ã–deme ve ACP Sigorta BrokerliÄŸi, Arkel yer alÄ±yor. Mediterra, TÃ¼kiye'deki orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte ÅŸirket ve KOBÄ°'lere yatÄ±rÄ±m yapan lider giriÅŸim sermayesi fonu.

GLASSHOUSE HAKKINDA

Â GlassHouse, 2004'ten beri TÃ¼rkiye ve EMEA bÃ¶lgesinde veri yedekleme, arÅŸivleme, depolama konularÄ±nda nitelikli Ã§Ã¶zÃ¼m ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleri sunuyor. Kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na hitap eden Ã§Ã¶zÃ¼m ve Ã¶ncÃ¼ hizmet portfÃ¶yÃ¼yle alanÄ±nda ilkleri gerÃ§ekleÅŸtiren GlassHouse, TÃ¼rkiye'yi geniÅŸ bir coÄŸrafyada profesyonel hizmetler merkezi haline getirme hedefine dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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